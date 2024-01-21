34歲大馬視后唱歌原來咁好聽　網民激讚：被耽誤了的歌手

劉佩玥（Moon）去年在無綫劇《隱形戰隊》中飾演「杜小婕」一角表現出色，令她在過去的《萬千星輝頒獎典禮2023》中成功首次躋身「最佳女主角」五強，以及新設獎項「大灣區最喜愛TVB女主角」的最後五強，演技獲得肯定。

劉佩玥在過去的《萬千星輝頒獎典禮2023》中成功首次躋身「最佳女主角」五強，以及新設獎項「大灣區最喜愛TVB女主角」的最後五強。（IG@arryuu）

劉佩玥近年演技備受肯定。（IG@arryuu）

雖然最後在頒獎禮上空手而回，但劉佩玥人氣不減，近日（20/1）還與譚俊彥到馬拉西亞出席活動，這位2022年大馬視后在當地非常受歡迎，現身之處吸引大批當地市民圍觀。活動上，劉佩玥獻唱了《默契》和《小幸運》，《小幸運》這首歌一點都不易唱，當年李佳芯（Ali）就是在一次商場活動上，獻唱該曲遭網民狠批五音不存，從此被冠上「魔音天后」稱號。

劉佩玥日前與譚俊彥到馬拉西亞出席活動。（小紅書截圖）

二人非常受歡迎。（小紅書截圖）

大派心心。（小紅書截圖）

大派心心。（小紅書截圖）

多款心心。（小紅書截圖）

不過從網民分享到社交平台的片段聽到，劉佩玥聲底比李佳芯厚和紮實得上，唱起來尚算不錯，還與台下觀眾有不少互動。該網民寫上：「Moon 唱的小幸運，超好聽，本人超級nice，簡直是女神，人靚聲甜，下次歡迎再來檳城。」另外，也有不少網民大讚劉佩玥：「女神級別！」、「好好聽啊，認真唱歌，認真互動」、「又漂亮，唱得好好聽，喜歡」、「音準好棒」和「被耽誤了的歌手」等。

劉佩玥在當地非常受歡迎。（小紅書截圖）

態度親民。

劉佩玥獻唱了《默契》和《小幸運》。（小紅書截圖）

表現淡定。（小紅書截圖）

歌喉獲網民讚賞。（小紅書截圖）

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李佳芯版本的《小幸運》令人留下深刻印象。(IG圖片)

其實港姐出身的劉佩玥，本身識聲樂和彈奏鋼琴，故有一定音樂底子，除了在公司一些節目上有過唱歌表演環節外，也曾與張彥博合唱過劇集《一屋老友記》插曲《你認真嗎？》，以及與譚嘉儀合唱劇集《降魔的2.0》插曲《原來有愛》，獲網民讚有驚喜。

劉佩玥曾與張彥博合唱過劇集《一屋老友記》插曲《你認真嗎？》。（Youtube截圖）