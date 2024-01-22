《愛·回家》熟女驚現美貌進化極有女人味　昔日扮醜女爆紅買埋樓

現年48歲的湯盈盈與錢嘉樂結婚11年，育有兩個寶貝女兒，分別為10歲的大女錢凱晴（Alyssa）和8歲的細女錢凱琪（Kassidy），一家四口和樂融融。湯盈盈不時會於社交網分享老公及愛女的合照，並會同錢嘉樂拍住拖出席公開活動，相當恩愛。

錢嘉樂與老婆湯盈盈以及兩名寶貝女兒。(ig圖片)

近日湯盈盈與錢嘉樂孖住出席公開晚宴。湯盈盈穿上紅色西裝外套，配以黑色打底衫及闊褲，一頭金色短髮，顯得格外清爽俐落又不失時尚；而錢嘉樂則隨意以黑色闊衫闊褲，拖住老婆手現身，期間大方與在場人士打招呼，湯盈盈則微笑緊跟其後，十分甜蜜。

錢嘉樂和湯盈盈2012年先於海洋公園證婚，再於洲際酒店擺酒，昔日一班《古惑仔》兄弟包括陳浩南鄭伊健、大天二謝天華、包皮林曉峰、巢皮朱永棠，另外有王祖藍、錢國偉、鄭敬基、阮兆祥、金剛和洪天明等擔任兄弟。（視覺中國）

有網民大讚湯盈盈美貌大進化，愈來愈有女人味，「湯盈盈真是越來越好看了，年輕那會真沒覺得她好看，現在越來越有女人味」、「湯盈盈五官太凸出了」、「湯盈盈真是越到後期越耐看」、「湯盈盈都好靚，真人都好靚，之前喺迪士尼見過佢」。另有人認為，錢嘉樂娶啱了湯盈盈，「我也覺得湯盈盈他娶對了」。

錢嘉樂拖住湯盈盈出席晚宴。（抖音）

錢嘉樂拖住湯盈盈出席晚宴。（抖音）

湯盈盈於加拿大土生土長，父親經營飲食生意，於加拿大蒙特利爾及多倫多有多間自助餐館，湯盈盈16歲生日時，媽媽更送她一張金卡做禮物，22歲生日父親送車，家境富裕。湯盈盈19歲代表加拿大蒙特利爾來港參加「95年國際華裔小姐」，落選後入讀無綫訓練班留港發展，一度因經精飾演勾三搭四的「邪花」角色，被封為「新一代狐狸精」。

直到2005年，湯盈盈在電視劇《阿旺新傳》飾演醜女「李笑好」一炮而紅，更奪下「最佳女配角」獎，事業向好，更因而買下第一個物業。湯盈盈婚後專注家庭減產，近年在處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「高柏菲」一角保持曝光率。

湯盈盈在戲中相貌奇醜，滿臉雀斑兼下顎過長。（電視畫砷）

湯盈盈近年在《愛．回家之開心速遞》飾演「高柏菲」一角保持曝光率。(《愛．回家之開心速遞》截圖)