林正峰夥黃宗澤拍《法證先鋒6》冇壓力　對自己要求高皆因想專業

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2023》上星期已經圓滿結束，今年有份提名「飛躍進步男藝員」一獎的林正峰（正峰），雖然失落獎項，但因為他的一個行為，被網民大讚暖男。當日頒獎禮完結後，在不少粉絲都在場地等候自己的偶像，而當正峰路過時，高海寧的粉絲想恭喜她得到「最佳女配角」奬，但等了很久都未見人，就問正峰：「高海寧走咗未？」正峰亦立即特地走過去跟她們說高海寧應該未走的，還向粉絲說：「如果我見到佢，我幫你哋同佢講。」影片在網上流傳，正峰被網民大讚好人。

林正峰的回應讓高海寧的粉絲覺得他真的很好人。（小紅書截圖）

昨日（21日）正峰出席節目錄影後，接受《香港01》的訪問時被問到失落獎項會否傷心失望，他說：「唔會啊，其實入到圍我已經好開心，我覺得今年其他嘅提名人其實佢哋實力都非常之勁，我都好欣賞佢哋嘅作品。咁我亦都好替馬貫東開心，因為我都知道佢辛苦好多年，同埋佢啲作品真係好有特色，大家一定會記得佢，同埋佢每一個特色都好有特點，所以都係我一個好好學習嘅對象。」正峰亦提到自己的表哥林景程也有入圍，所以感到很開心，今次當自己去看了個表演，亦用平常心態去面對。

林正峰出席節目錄影。(胡凱欣 攝)

而他被問到「暖男影片」在網上流傳一事，他亦說最近有很多人有傳給他，他說到：「佢哋係高ling嘅粉絲，咁所以佢哋都有睇佢嘅劇，然之後見到我嘅時候就話拜託你可唔可以同高ling講聲啊？我話梗係冇問題啦，咁就即刻影一影張相畀高ling聽，你班粉絲喺度等咗好耐，你有時間就不如見下佢哋啦。」之後高海寧真的有出現，所以她的粉絲都十分開心，覺得正峰的行為很貼心，是最新的「暖心男神」。

正峰被讚是最新的「暖心男神」。(胡凱欣 攝)

正峰剛剛夥黃宗澤拍完《法證先鋒6》，被問到有沒有壓力時，他則說：「個壓力係自己畀自己嘅。因為我好驚我會做錯啲咩而搞到NG，同埋我唔想畀人感覺我唔專業，所以我對自己要求都好高。」他亦提到《法證》內有不少專業名詞，他認真鑽研每一個的專業術語，讓自己在出演角色時讓人感到他的專業。

正峰提到《法證》內有不少專業名詞，他認真鑽研每一個的專業術語，希望自己在出演角色時讓人感到他的專業。(胡凱欣 攝)

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