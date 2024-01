馬浚偉身負14個頭銜Facebook自介勁長　仲多過《權力遊戲》龍母

馬浚偉於上年辭任港台創作總監,並於早前宣布成為新城廣播有限公司的首席營運總監。馬浚偉自多年前已較少出現於幕前演出,不過他並沒有離開娛樂圈,反而是不斷地增值自己進修。多年前他亦曾出任TVB藝術訓練中心校長,負責教授藝訓學員知識。



馬浚偉身負14個頭銜。(馬浚偉Facebook圖片)

近日馬浚偉成為新城首席營運總監後,有網民就發現他的Facebook的專頁上更改了簡介。不過真正令他的成為討論焦點的是,Facebook上列出了共14個商、演藝界的身份,其中包括了康樂及文化事務署-劇場發展委員、香港藝術發展局委員、中國金雞百花電影節金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季顧問及香港汕頭社團總會會務顧問 等顧問性質的身份。

要儲齊呢啲頭銜都唔容易。(馬浚偉Facebook圖片)

不過網民顯然就並不是很認同,表示馬浚偉所寫的身份大多都是「不太重要」的職位,認為他有自吹自擂的性質。有人更直言:「佢有冇好朋友話畀佢知,show太多非必要嘅title,往往係自信不足、心虛、自卑又自大嘅表現嚟。」又表示真正有實力的人,往往並不需要寫太多簡介。

不過就有網民唔多認同。(截圖)

《權力遊戲》中的角色「龍母」Daenerys Targaryen。(網上圖片)

題外話,其實馬浚偉的頭銜比美劇《權力遊戲》中的龍母的自介還要多了4個。「Daenerys Stormborn of the House Targarven.the First of Her Name、the Unburnt、Queen of Meereen、Queen of the Andals and the Rhoynar and the First Men、Lord of the Seven Kingdoms、Protector of the Realm、Khaleesi of the Great Grass Sea,Breaker of Shackles、Mother of Dragons」

中釋:「風暴降生丹尼莉絲、不焚者、彌林女王、安達爾人,羅伊那人和先民的女王、七國君王、疆域守護者、多斯拉克大草原的卡麗熙、打碎鐐銬者、 龍之母丹妮莉絲·塔格利亞」