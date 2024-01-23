金像獎影帝索模太太勁冧王嘉爾　但曬合照竟讓對方被取笑？

現年29歲的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），自出道以來人氣持續飆升，俊朗的外表、討好的性格，加上極高語言能力，成為不少女士心目中的男神，就連影帝任達華的名模太太琦琦都被他俘虜，成為「Jacky（粉絲暱稱）」之一。

琦琦大晒與王嘉爾的合照。（小紅書）

王嘉爾近日在深圳舉行一連兩場「JACKSON WANG MAGIC MAN WORLD TOUR 2024」深圳站，每晚都爆滿，可見王嘉爾受歡迎程度爆燈。而琦琦也有前往捧場，不但坐第一排，還獲「特權」到後台與王嘉爾合照。

琦琦非常欣賞王嘉爾。（小紅書）

到深圳觀賞對方演唱會。（小紅書）

之後她將合照分享到社交平台，並寫道：「王嘉爾超級有範，簡單型爆的magicman 演唱會，我喜歡的兩首歌papillon 和okay 可能要在等下次演唱會才能聽到。」「迷妹」之心表露無遺。有粉絲答琦琦：「這次世界巡迴主題是專輯《MAGIC MAN》巴比龍和okay不是這張專輯裡的，不會唱的」。琦琦也有親子親自回覆多謝對方告知。

但二人的身高，卻引起網民熱議。（小紅書）

王嘉爾人氣超勁。（小紅書）

而最令粉絲羨慕的當然是能夠與王嘉爾合照，紛紛留言：「羨慕妳可跟他合照」、「有taste」、「如何才能有全通證」；但也有網民好奇合照中，王嘉爾竟與琦琦「平頭」，因為據資料顯示，模特兒出身的琦琦，身高逾180cm，而王嘉爾的官方身高只有174cm，所以有網民留言：「琦琦身邊的王嘉爾是不是穿了增高鞋」。不過身高似乎不成為王嘉爾的障礙，靚仔加上有才華，完全能彌補他身高上的不足。