胡楓92歲生日獲曾孫炮製驚喜　同羅蘭見足三日：難怪我們多緋聞啦

胡楓（修哥）早前（18日）踏入92歲生日，連日來慶祝活動一浪接一浪，繼早前一班圈中好友包括羅蘭、薛家燕、謝雪心、陳曼娜等設宴為他賀壽後，日前修哥的家人同一班好友為他補祝生日。修哥上載了一段影片，並寫道：「92歲生日家人同好多老友記都給我舉辦生日派對，羅蘭又給我生日驚喜！最近天天都見到她，難怪我們這麼多緋聞啦，哈哈，多謝各位！」

生日驚喜。（影片截圖）

修哥好幸福！（影片截圖）

修哥笑言同老友羅蘭姐見足三日。（影片截圖）

其實修哥今次是獲曾孫們送上驚喜，修哥原本以為是曾孫女畢業禮，但原來是為他搞生日會，修哥一入場大家即唱起生日歌，修哥都笑言：「驚喜到極呀！」而有份參加生日會的包括羅蘭、伍仲衡、陳德森等，現場非常熱鬧，不過修哥一見到老友羅蘭姐即講道：「咦，又見你嘅？朝又見你，晚又見你，尋日又見你，前日又見你，嘩！」連主持人都忍不住笑他們：「所以你哋咪有緋聞囉。」修哥即笑言：「所以我都唔敢黐埋佢嗰度。」相當搞笑！

好搞笑。（影片截圖）

連主持人都忍不住笑他們。（影片截圖）

修哥好幽默。（影片截圖）

為了保持神秘同驚喜，羅蘭姐都好口密，事前隻字不提這個生日會，最後成功為修哥送上驚喜！修哥的曾孫們再齊唱生日歌，冧得壽星十分開心。網民亦紛紛留言送上祝福：「修哥身體健康」、「生日快樂，平安健康」、「繼續精靈活潑，最緊要開心」！

羅蘭姐好口密。（影片截圖）

好熱鬧！（影片截圖）