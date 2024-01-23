樊亦敏被問有冇出席富豪飯局竟有驚人回答　瘋傳吳京追求勁怕醜

樊亦敏（Amy）在《愛·回家之開心速遞》中飾演「三太」深受觀眾歡迎。日前樊亦敏受邀到YouTube直播節目《周五有周伍》，傾足4個鐘，仲有問必答，相當大方。

樊亦敏是HERMES忠實支持者。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏先被問到體重幾多，她透露現時為120磅。之後提到樊亦敏為劉家輝爭取醫藥費，樊亦敏表示與劉家輝沒有任何關係，劉家輝有朋友問為何護老院費貴，樊亦敏寸爆表示：「佢有班朋友問點解護老院費咁貴，我都寸寸哋，我話：『貴？乜嘢叫做貴？條命值幾錢呀你話我知？一個人就嚟死喇，啲錢係佢自己賺嘅，幾貴都係咁話啦！』」被問到當年有否出席富豪飯局，Amy笑言：「我最青春美麗年代就係甩頭髮嗰陣，根本就出唔到街，要戴假髮，當時仲獻咗熒幕初吻畀李克勤。」

樊亦敏後生都好靚，獲讚氣質美貌均勝劉嘉玲。（TVB截圖）

提到擁有多個名牌手袋時，樊亦敏罕有口窒窒，被問到會否嚇怕男士不敢埋身，她稱單身無兒無女，買嘢最緊要無壓力。她又指Hermès貴在手工，18歲擁有第一個Hermès手袋，現在仍帶到出街，物超所值。被問到Amy最貴手袋價值，周國豐問是否Hermès鱷魚皮，Amy罕有口窒指：「唔係......都係囉，最貴囉，其實我唔做呢行可能都冇用，（有幾多個Hermès？）有啲啦，唔係好多啦，女人個個都鍾意買袋呀啦！」

手袋每個細節，樊亦敏都可以自由選擇。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏被問到現任男友時，她又尷尬拒答指：「邊個問呀？過咗喇？過咗唔答啦！好多個呀我，做咩？你係咪想追我啫？」以往一度傳出吳京瘋狂追求樊亦敏，惟樊亦敏嫌對方窮拒絕，被網民問到這裡，樊亦敏說：「哦咁樣，等吓諗吓先，記得就再答你呀！」