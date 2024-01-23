泰星Jam Film香港見面會大曬中文能力　扮《衝上雲霄》好型仔

泰國紅星Jam Rachata（陳耀傑）和Film Thanapat（宋君浩）近日在九龍灣國際展貿中心舉行《JAMFILM 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》粉絲見面會，成功帶給現場觀眾難忘的演出和歡笑。在超過兩小時的演出中，Jam同Film不僅獻唱了動聽的歌曲，還與粉絲們玩了很多親密的互動遊戲，更分享了一系列在現場才可以聽到的有趣話題，贏得了全場的熱烈掌聲。

Jam（右）同Film（左）在香港舉行見面會。

Jam同Film除了在電視劇內是好拍檔之外，他們的歌藝亦是無庸置疑，因此見面會正式開始，兩人就以主演的電視劇《斷袖之戀：深宅紳士》插曲《True Love》，以及《First Love》remix先跟現場觀眾打招呼。他們精湛的歌聲，贏得了現場加菲貓（JamFilm粉絲稱號）的熱烈掌聲。隨後， 他們就進行深情對話，讓粉絲們更了解他們。

一開始Jam先以中文跟大家打招呼表示：「大家好，我係Jam，我很想念你們。」Film則說：「加菲貓很可愛，笑容很燦爛！」語言天份非常厲害！而農曆新年即將來到，他們亦非常醒目地拿著揮春用中文跟大家拜年，恭祝觀眾「龍馬精神」、「龍年大吉」發音非常可愛，寓意龍年全場行好運！

二人同香港粉絲拜年。

為了表現他們之間的默契，他們更在台上進行多個互動遊戲，包括兩人要以不同身體部位來搬運物件，二人用手臂及臉運送乒乓球，過程相當可愛，最終亦能完成任務，更擺出得意表情讓粉絲拍照。還有要其中一人戴上眼罩蒙著雙眼，之後用手觸摸對方在身上多了那些道具的《摸摸找不同》。過程中Film調皮地走來走去，讓Jam花了一段時間才成功答中，更令全場觀眾忍不住大笑起來，把氣氛推上高峰。

大玩遊戲。

之後在進行第二部份的問答環節，而且更是抽出粉絲寫給他們的問題來回答，當中比較特別的就問及他們最想去那一些地方？Jam就表示想去賣樂器的商店，因為他知道香港有特別版的結他可以買。之後，他們還穿起機師制服來個Cosplay Stage Show重演《衝上雲霄》的劇情，又用中文問大家：「我靚唔靚仔？」另外，他們再分別送上《What’s The Matter》和《Really miss you please come》兩首歌曲，讓觀眾們全面感受他們兩人不同方面的才華。

JamFilm還穿起機師制服來個Cosplay Stage Show重演《衝上雲霄》。

當然，這場見面會的高潮之一，便是為即將29歲生日的Jam Rachata送上特別驚喜！現場粉絲們為他準備了一座精心製作的生日蛋糕，並一起合唱生日歌跟他慶祝，場面十分溫馨，Jam感動之餘更表達對粉絲的感激之情。最後，JamFilm便為觀眾送上他們主演的另一套電視劇《吸引力法則》的OST《You can always count on me》，令整個見面會在歡笑聲和驚喜中完美結束，讓大家樂而忘返。