蔡思貝被討厭事件竟燒着一位人氣視帝　網民湧至社交網投訴極無辜

視后蔡思貝（Sisley）入行短短7年便奪得「最佳女主角」，備受公司肯定及力捧。可惜由於多年來被指介入王浩信及陳自瑤婚姻，在內地觀眾緣一般。近日TVB高層樂易玲正式開設小紅書，竟有部分網民蜂湧投訴，稱不想見到蔡思貝；有人留言叫樂易玲「別找蔡思貝演戲」，竟有逾6000位網民點讚給「心心」。蔡思貝受訪時對此則淡定表示：「呢個世界多過6000人嘅。」

蔡思貝post出一堆頒獎禮造型的相片。（ig＠蔡思貝）

蔡思貝都想知道因甚麼原因令內地網民不喜歡。（葉志明攝）

蔡思貝懶理是非，近日繼續為熱播劇《飛常日誌》宣傳。戲中蔡思貝與視帝馬國明同飾演離婚夫妻，相當有火花。而劇集已臨近大結局，馬國明昨日（22日）仍敬業地更新社交網，拍片為劇集宣傳。他戴上太陽眼鏡，扮演戲中角色，相當靚仔。

蔡思貝多年來傳介入王浩信與陳自瑤。（視覺中國）

陳自瑤懶理蔡思貝事件，IG曬靚相，留言「Stay Kind」疑有深意？（陳自瑤IG圖片）

惟竟有網民到馬國明抖音片下留言表示：「可惜有蔡思貝，搞到我都唔想睇，仲要做距（佢）老婆，我接受唔到咯」，為該抖音片最多人讚好的留言。另有網民發表意見指：「馬明對不起了，因為只北極貝，只能棄劇了」、「馬明啊答應我們不要再和蔡CP或者拍同一部戲了可以嗎」。不過亦有網民疑惑問道：「蔡思貝到底怎麽了。我覺得她挺好看的啊，沒問題，客觀一點，好好看劇就可以了」、「誰能告訴我蔡思貝咋了？為啥大家都不喜歡」。

雖然蔡思貝被部分內地網民討厭，更有激進網民揚言要棄劇；然而《飛常日誌》首周跨平台直播收視最高23.1點，吸引150萬觀眾捧場，膺上周節目收視榜首，成績不俗，相信部分網民對蔡思貝觀感對劇集影響不大。

馬國明拍片為劇集宣傳。（抖音）

馬國明拍片為劇集宣傳。（抖音）

馬國明拍片為劇集宣傳。（抖音）