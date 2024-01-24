陳冠希舊愛Cammi被問富婆生活錢從何來　原來有返工公開5收入來源

陳冠希舊愛謝熙婷（Cammi，前名謝芷蕙）公屋出身，2022年卻搬進月租4萬的尖沙咀豪宅，不但經常在社交平台大曬名媛級奢華生活，貼吃喝玩樂旅行相、名牌手袋，更會以私人飛機代步等等，不少人都好奇為何她好像不用工作，關注其收入來源，想知道她的勵志故事。

Cammi冇做幕前工作，但就經常因身材、樣貌不科學，以及炫富等見報。（IG@cbbheree）

Cammi過住上流社會的生活，很多人都好奇她的收入來源。（IG@cbbheree）

Cammi連瞓覺都戴Chanel眼罩。（IG@cbbheree）

Cammi的故事相當勵志！（IG@cbbheree）

Cammi經常周遊列國。（IG@cbbheree）

她曾在IG表示，男生肯花錢在自己身上，就是代表喜歡自己，當被問及有幾多個Hermès手袋時，她豪氣謂：「沒有很多，就十來個，不想買普皮（意指常見皮款）了，稀有皮又不太捨得。」曾有網民問她到底有冇返工，Cammi當時回答：「有工作啊，只是我的工作不是朝九晚五，你們看不到而已。」、「我有很多工作呢～但工作量不大」

Cammi曾表明自己有工作，只是大家看不到而已。（IG@cbbheree）

被問到有幾多個Hermès，Cammi就說只得十來個。（IG@cbbheree）

現時因工作移居上海的Cammi，亦曾被網民問她如何賺得第一桶金，她表示：「第一桶金嘅定義是什麼。。目前我仲未搵到。不過以前細個做登台商演真係幾乎每日都喺大陸做嘢，之後開服裝店淘寶店同批發店，當中都有少少投資係蝕錢，最近呢幾年都係做網店，買股票投資唔同嘅嘢，之前都有投資過朋友店舖，不過冇賺冇蝕走咗（我係冇公開過嘅），而家就開咗養生館。」

Cammi的奢華生活引起很多網民關注。（IG@cbbheree）

Cammi又被問及到底錢從何來，她就分享自己的五個收入來源說：「我的收入一般是直播、廣告、一點小投資，還有一間養生館在中環、股票，真的好難哎。」原來這就是Cammi的致富之道，真是財來自有方！