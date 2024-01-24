長腿索爆主播報新聞出事　漏做一個動作蝦碌照出鏡導播要硬Cut

周可茵、黎在山經常拍住上報《香港早晨》，今早（24日）兩人又一齊報新聞，但未知是否太趕時間，黎在山6點鐘竟然戴住髮夾出鏡，頓成笑料令網民Cap圖留底。而奇怪的是坐在身旁的周可茵竟然冇留意到，如常報道。其後導播立即轉畫面，黎在山短暫離開鏡頭，至6點01分黎在山返回主播枱，雖然已摘下髮夾，不過就明顯見到夾痕，十分搞笑。而無綫新聞其後上載的《香港早晨》片段，已將頭1分鐘剪走，沒有了二人向觀眾打招呼的畫面。

未知是否因為天氣太凍未瞓醒，所以黎在山才會忘記除走髮夾，但有網民就認為是低級錯誤，好奇她會否被「照肺」。

今早6點鐘，黎在山竟戴住髮夾出鏡報《香港早晨》。（無綫新聞台截圖）

周可茵不時望向黎在山，但似乎未有發現。（無綫新聞台截圖）

1分鐘後，黎在山已除下髮夾，但仍難逃被Cap圖的命運。（無綫新聞台截圖）

周可茵、黎在山已非首次直播出事，半年前，周可茵報完新聞，跟觀眾講拜拜時突然狂笑，幾乎笑到不能說話，要低頭忍笑，而黎在山見狀亦忍俊不禁一齊笑，令觀眾不明所以想知她們笑什麼，有人就讚她們相當可愛、指主播都是人，難免會遇上無法忍笑的時後；但亦有人批評表現有欠專業。

周可茵、黎在山試過報完新聞講再見時忍唔到笑，成為一時佳話。（無綫新聞台截圖）

黎在山是無綫的模特兒級主播，有「最美女主播」之稱，除了甜美笑容之外，她確實是模特兒出身，憑住183厘米身高、逆天長腿絕殺網友！Alpha中學時期就讀民生書院，17年於香港科技大學物流管理及工程學系畢業，有「科大之花」美譽。畢業後她加入模特兒公司CalCarries Int'l Mgmt Ltd做樂基兒師妹，翌年轉跑道報新聞，11月底起擔任無綫新聞台主播，又先後主持《天氣報告》、《行行有好景》等，20年初升任為高級主播至今。不過她為人低調，甚少更新社交平台，所以每當在IG Story出Post，都會引起話題。

黎在山早前少有分享生活照，貼出自己與狗狗的合照。（IG@alpha._______________）

黎在山的九頭身身材，在新聞界絕無僅有！（《無綫新聞》截圖）

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