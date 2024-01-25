54歲前TVB人氣小生同靚女合照極紳士　佘詩曼舊愛傳因花弗斬4年情

現年54歲的陳浩民，相隔17年近日再接拍無綫（TVB）電視劇《狀王之王》，與王浩信、姚子羚、陳楨怡等人合作。近年陳浩民與太太蔣麗莎，及4名子女定居內地，雖然多次傳出因陳浩民愛「外出瀟灑」導致婚變，但仍無礙一家六口溫馨生活。

陳浩民相隔17年再拍無綫劇集。（葉志明攝）

陳浩民全家玩劇中爛Gag。（視頻截圖）

雖然陳浩民已有家室，但仍不時外出放鬆與友人聚會。近日有靚女內地網友曬出與陳浩民合照，透露最近同陳浩民、內地紅星王嘉爾聚餐。從相中可見，餐桌上擺有酒杯，王嘉爾同陳浩民坐埋一邊，而陳浩民似乎正在伸手取酒杯。另一張相中，陳浩民與該靚女網民合照，雖然該女網友打扮性感，但陳浩民仍坐懷不亂，左手伸入袋，右手舉耶微笑合照，相當紳士。

佘詩曼與陳浩民。（影片截圖）

陳浩民曾為TVB人氣小生，入行多年緋聞不斷，曾因拍《封神榜》與葉璇結緣，可惜有傳因「喪蒲」習慣死性不改，令葉璇斬斷一年情。2002年陳浩民又與佘詩曼合作電影《情緣汽水機》擦出愛的火花，有傳佘詩曼常出入陳浩民跑馬地家中過夜，疑似半同居，後又傳出一段疑似「陳浩民和佘詩曼的情慾對話」，之後兩人索性搬入北角半山同居。最後有傳佘詩曼難忍陳浩民花心，提出分手。2011年陳浩民與蔣麗莎奉子成婚，同年被爆同陳嘉桓在橫店拍攝劇集期間攬攬鍚鍚，女方直指被非禮，事後陳浩民與當時臨盆在即的蔣麗莎召開記者會抱頭痛哭道歉。

陳浩民同靚女網友影相。（小紅書）

陳浩民、王嘉爾聚餐。（小紅書）