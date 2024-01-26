陳敏之丁母憂　不敵急性血癌離世：沒有妳的日子不知道能怎樣過

陳敏之日前發文透露媽媽病重，生命時鐘在倒數，懇求有奇蹟發生。可惜在1月26日中午敏之傷心宣告，媽媽不敵急性血癌離世。配以多張媽媽生前照片，字裡行間充滿不捨之情。

陳敏之與媽媽感情深厚。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之感激媽媽陪伴走過高山低谷。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之留言全文如下：

至我最愛的媽媽

親愛的媽媽...您是我生命中最重要的人

您一生不辭勞苦照顧我和弟弟

還有您最錫的孫仔子樂

您對家庭無私的愛和奉獻

照亮了我們的生命

陳敏之小時候與媽媽的合照。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之小時候與媽媽的合照。（IG：@sharonchanmanchi）

您是一位偉大的母親

感謝您把我帶到這個世界

感謝您成為我的母親

這是您給我最寶貴的禮物

我會永遠記住您的教導

傳承您的美德成為更好的人

媽咪我愛您♥️

2023年妳不幸患上急性血癌

我們同妳並肩作戰走過死亡幽谷

陪妳在醫院打仗

妳有無比的意志力和正能量

妳是一位戰士Super Woman

結果妳打贏這場仗

陳敏之感激媽媽陪伴走過人生大小事。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之媽媽睇住外孫子樂出世。（IG：@sharonchanmanchi）

在這一年，妳康復得好好

我要爭取時間去愛妳

帶妳去吃最好的

很感恩我們一家人

可以一齊去泰國旅行

我知道這也是妳的心願

我都會盡力幫妳完成

2024年1月25日晚上

我拖著妳的手

在至親的陪伴下離開了我們

很平安地踏上了通往天家的旅程

在這個艱難的時刻

我是無比的傷痛

媽媽...我怎能失去您

我的手指在發抖

我很害怕這一刻

沒有妳的日子

我不知道能怎樣過

妳陪伴着我結婚生仔陪伴着子樂長大

見證我每一個時刻和成長階段

照亮我的人生

您知道我有多愛您嗎

媽媽我知道你已經在天父的懷抱裏

已經沒有疾病和苦痛

我知道你在天上會常常看顧着我們

陳敏之感恩一家人陪住媽媽走過最後一程。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之對媽媽充滿不捨。（IG：@sharonchanmanchi）

昨天我跟妳約定如果我想同妳傾偈的時候

我就會望着天空跟妳說

妳記得記得要回應我

我還有千言萬語想跟妳說

又或者我們在夢中見

我們會想念您懷念您的好

我知道妳最擔心我的身體

我應承妳會好好照顧自己和家庭

妳不用擔心和掛心

我們將來一定會重聚

在這裏我要感謝親人好友

在這個艱難的時刻

對媽媽無微不至的照顧和愛

我代表媽媽感謝你們🙏💕

媽媽有你們真的很幸福

也很感謝仁安醫院的醫療團隊

對媽媽悉心溫柔的照料

感謝媽媽的主診醫生

潘逸陞醫生和陳敏航醫生

從去年至今年

你們跟我們一齊打仗

一齊渡過高高低低

你們給我和家人的心靈支持

給媽媽的愛和心靈安慰

是無比的重要

媽媽.. 我永遠愛您♥️

您永遠留在我們心中

感謝您，給予我生命中最美好的禮物

願您在天堂中得到永恆的平安和喜樂

摯愛您的女兒

敏之