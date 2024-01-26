陳敏之丁母憂 不敵急性血癌離世：沒有妳的日子不知道能怎樣過
陳敏之日前發文透露媽媽病重，生命時鐘在倒數，懇求有奇蹟發生。可惜在1月26日中午敏之傷心宣告，媽媽不敵急性血癌離世。配以多張媽媽生前照片，字裡行間充滿不捨之情。
陳敏之留言全文如下：
至我最愛的媽媽
親愛的媽媽...您是我生命中最重要的人
您一生不辭勞苦照顧我和弟弟
還有您最錫的孫仔子樂
您對家庭無私的愛和奉獻
照亮了我們的生命
您是一位偉大的母親
感謝您把我帶到這個世界
感謝您成為我的母親
這是您給我最寶貴的禮物
我會永遠記住您的教導
傳承您的美德成為更好的人
媽咪我愛您♥️
2023年妳不幸患上急性血癌
我們同妳並肩作戰走過死亡幽谷
陪妳在醫院打仗
妳有無比的意志力和正能量
妳是一位戰士Super Woman
結果妳打贏這場仗
在這一年，妳康復得好好
我要爭取時間去愛妳
帶妳去吃最好的
很感恩我們一家人
可以一齊去泰國旅行
我知道這也是妳的心願
我都會盡力幫妳完成
2024年1月25日晚上
我拖著妳的手
在至親的陪伴下離開了我們
很平安地踏上了通往天家的旅程
在這個艱難的時刻
我是無比的傷痛
媽媽...我怎能失去您
我的手指在發抖
我很害怕這一刻
沒有妳的日子
我不知道能怎樣過
妳陪伴着我結婚生仔陪伴着子樂長大
見證我每一個時刻和成長階段
照亮我的人生
您知道我有多愛您嗎
媽媽我知道你已經在天父的懷抱裏
已經沒有疾病和苦痛
我知道你在天上會常常看顧着我們
昨天我跟妳約定如果我想同妳傾偈的時候
我就會望着天空跟妳說
妳記得記得要回應我
我還有千言萬語想跟妳說
又或者我們在夢中見
我們會想念您懷念您的好
我知道妳最擔心我的身體
我應承妳會好好照顧自己和家庭
妳不用擔心和掛心
我們將來一定會重聚
在這裏我要感謝親人好友
在這個艱難的時刻
對媽媽無微不至的照顧和愛
我代表媽媽感謝你們🙏💕
媽媽有你們真的很幸福
也很感謝仁安醫院的醫療團隊
對媽媽悉心溫柔的照料
感謝媽媽的主診醫生
潘逸陞醫生和陳敏航醫生
從去年至今年
你們跟我們一齊打仗
一齊渡過高高低低
你們給我和家人的心靈支持
給媽媽的愛和心靈安慰
是無比的重要
媽媽.. 我永遠愛您♥️
您永遠留在我們心中
感謝您，給予我生命中最美好的禮物
願您在天堂中得到永恆的平安和喜樂
摯愛您的女兒
敏之