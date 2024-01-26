陳敏之丁母憂　不敵急性血癌離世：沒有妳的日子不知道能怎樣過

撰文：洪曉璇
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陳敏之日前發文透露媽媽病重，生命時鐘在倒數，懇求有奇蹟發生。可惜在1月26日中午敏之傷心宣告，媽媽不敵急性血癌離世。配以多張媽媽生前照片，字裡行間充滿不捨之情。

陳敏之與媽媽感情深厚。（IG：@sharonchanmanchi）
陳敏之感激媽媽陪伴走過高山低谷。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之留言全文如下：

至我最愛的媽媽

親愛的媽媽...您是我生命中最重要的人
您一生不辭勞苦照顧我和弟弟
還有您最錫的孫仔子樂
您對家庭無私的愛和奉獻
照亮了我們的生命

陳敏之小時候與媽媽的合照。（IG：@sharonchanmanchi）
陳敏之小時候與媽媽的合照。（IG：@sharonchanmanchi）

您是一位偉大的母親
感謝您把我帶到這個世界
感謝您成為我的母親
這是您給我最寶貴的禮物
我會永遠記住您的教導
傳承您的美德成為更好的人
媽咪我愛您♥️

2023年妳不幸患上急性血癌
我們同妳並肩作戰走過死亡幽谷
陪妳在醫院打仗
妳有無比的意志力和正能量
妳是一位戰士Super Woman
結果妳打贏這場仗

陳敏之感激媽媽陪伴走過人生大小事。（IG：@sharonchanmanchi）
陳敏之媽媽睇住外孫子樂出世。（IG：@sharonchanmanchi）

在這一年，妳康復得好好
我要爭取時間去愛妳
帶妳去吃最好的
很感恩我們一家人
可以一齊去泰國旅行
我知道這也是妳的心願
我都會盡力幫妳完成

2024年1月25日晚上
我拖著妳的手
在至親的陪伴下離開了我們
很平安地踏上了通往天家的旅程
在這個艱難的時刻
我是無比的傷痛
媽媽...我怎能失去您
我的手指在發抖
我很害怕這一刻
沒有妳的日子
我不知道能怎樣過

妳陪伴着我結婚生仔陪伴着子樂長大
見證我每一個時刻和成長階段
照亮我的人生
您知道我有多愛您嗎
媽媽我知道你已經在天父的懷抱裏
已經沒有疾病和苦痛
我知道你在天上會常常看顧着我們

陳敏之感恩一家人陪住媽媽走過最後一程。（IG：@sharonchanmanchi）
陳敏之對媽媽充滿不捨。（IG：@sharonchanmanchi）

昨天我跟妳約定如果我想同妳傾偈的時候
我就會望着天空跟妳說
妳記得記得要回應我
我還有千言萬語想跟妳說
又或者我們在夢中見
我們會想念您懷念您的好
我知道妳最擔心我的身體
我應承妳會好好照顧自己和家庭
妳不用擔心和掛心
我們將來一定會重聚

在這裏我要感謝親人好友
在這個艱難的時刻
對媽媽無微不至的照顧和愛
我代表媽媽感謝你們🙏💕
媽媽有你們真的很幸福
也很感謝仁安醫院的醫療團隊
對媽媽悉心溫柔的照料
感謝媽媽的主診醫生
潘逸陞醫生和陳敏航醫生
從去年至今年
你們跟我們一齊打仗
一齊渡過高高低低
你們給我和家人的心靈支持
給媽媽的愛和心靈安慰
是無比的重要
媽媽.. 我永遠愛您♥️

您永遠留在我們心中
感謝您，給予我生命中最美好的禮物
願您在天堂中得到永恆的平安和喜樂

摯愛您的女兒

敏之

陳敏之
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