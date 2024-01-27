8億富貴千金住山頂別墅　移居杭州Full Pay買「屋」：直接打款了

出身富裕的43歲馬來西亞拿督千金莊思敏（Jacquelin），家族資產估計約8億元，近年她更頻頻高調炫富，除了拍片大曬山頂豪宅兼擺滿成床、總值超過7位數的Hermès手袋之外，去年又透露已在杭州定居，並公開2000萬複式豪宅內景。日前莊思敏自爆再買「屋」，她寫道：「我用我畢生的包包，換了個房子，你認為划算嗎？」

家境富裕。（IG@jacquelinchng）

莊思敏拍片大曬山頂豪宅兼擺滿成床、總值超過7位數的Hermès手袋。（影片截圖）

莊思敏拍片透露已在杭州「置咗頭家」，並公開2000萬複式豪宅內景。（影片截圖）

日前莊思敏自爆再買「屋」。（影片截圖）

直接過數！（影片截圖）

原來莊思敏所講的「屋」是有「小房子」之稱的Hermès Faubourg Birkin Bag，當日賣家親自送貨上門，更大爆莊思敏是直接過數：「你不認識我的情況下，直接給我轉全款，一百多萬。」莊思敏更即場開箱，成功入手心頭好的她愛不釋手：「這個白房子是不是很好看？終於有一個房子可以帶出去了。」據知該款手袋以Hermès巴黎旗艦店櫥窗為設計靈感，是近年品牌最搶手的款式之一，手袋上的正方形全部用人手𠝹出來，做工十分細緻，袋身用上鱷魚皮、牛皮等製成，加上限量製作，所以一袋難求。該款手袋共有四色，不但貴價，更至少要在Hermès消費逾千萬才有資格購買，佳士得曾以252萬港元成交價賣出。

愛不釋手。（影片截圖）

甘比（陳凱韻）同款。（小紅書圖片）

據知此款手袋不但貴價，更至少要在Hermès消費逾千萬才有資格購買。（網上圖片）

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之後莊思敏又拿出不少珍藏，由賣家出價回收，當中包括限量款Hermès、Chanel手袋、Van Cleef & Arpels鑽石首飾、Rolex名錶等等，最後以總價60萬人民幣（約66萬港元）賣出！

莊思敏又拿出不少珍藏，由賣家出價回收。（影片截圖）

Rolex名錶。（影片截圖）

最後以總價60萬人民幣（約66萬港元）賣出！（影片截圖）