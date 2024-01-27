古巨基舅仔欠債幾百萬　外父舖頭門外貼脫離父子關係聲明

古巨基與太太Lorraine（陳英雪）愛情長跑多年，兩人在2014年結婚，2019年底迎來囝囝Kuson出世，一家三口幸福美滿。不過近日突然傳出古太胞弟陳裕欣捲入欠債風波，據知家人曾幫他還了300萬債務，但仍未能平息事件，而Lorraine爸爸今日（27日）更發布聲明，與兒子陳裕欣脫離父子關係。

一家三口幸福美滿。（IG@leoku）

溫馨。（IG@leoku）

Lorraine爸爸陳國滙的聲明如下：

本人陳國滙特此聲明，本人自2024年1月27日即日起與兒子陳裕欣CHAN YU YAN ALAN HUMAN 身份證號碼G71XXXX(X)正式斷絕父子關係。此後有關陳裕欣之一切行為及金錢糾紛，均與我本人、我的家人及蘭苑饎館一概無關。

Lorraine爸爸今日（27日）發聲明與兒子陳裕欣脫離父子關係。

在舖頭門外張貼。

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《香港01》就事件聯絡古巨基，他回應：「很痛心外父外母和太太這段日子面對的精神困擾，尤其外父外母已是八十多歲的老人家。幾年來面對這個無底洞大家都已經到了無能為力的地步，對於外父外母作出這個艱難的決定，我和太太都理解並百分百尊重，有關此事我們不會再作任何其他回應，希望大家能給空間予我們的家人。」

古巨基希望大家能給予空間。（視覺中國）

其實過往圈中不少藝人都有相似經歷，家人身陷債務問題，包括歌神張學友、張栢芝及蔡少芬等等。

身為香港「四大天王」之一的歌神張學友，在樂壇創下無數成就，但他的哥哥張學智在1993年因在澳門豪賭，欠下500多萬港元賭債無力償還，張學友為了替哥哥還錢向唱片公司借錢，前後代為償還約600萬港元巨債，自此兩兄弟再沒往來，即使2007年在父親喪禮上碰頭，亦形同陌路。

張學友曾為哥哥張學智還賭債。（資料圖片）

張栢芝在18歲入行，憑主演周星馳電影《喜劇之王》而一炮而紅，不過人紅是非多，她的爸爸「鬍鬚勇」張仁勇被爆有黑道背景，更因欠債而被貼街招，令張栢芝要孭上巨額債務，有傳張栢芝為了簽轉賣合約，還一度引發黑道發出姦殺令，事後有人平息事件。

張栢芝爸爸「鬍鬚勇」張仁勇被爆有黑道背景，更因欠債而被貼街招。（微博@張栢芝工作室）

蔡少芬在1991年參選港姐奪得季軍後入行，因自小父母離異，蔡少芬和哥哥隨母親生活，但因母親嗜賭欠下巨額賭債，有指蔡少芬前後為媽媽還債逾1000萬，迫於無奈在2000年5月宣布與母親斷絕關係。事隔多年蔡少芬母親成功戒賭，而且受洗成為基督徒，兩母女重歸於好。