郭羨妮不甘亡父被污蔑　自覺不適合娛圈曾陷抑鬱：直至遇上我丈夫

現年49歲的郭羨妮（Sonija）早前透露爸爸兩個月前在加拿大病逝，經歷喪父之痛的她心情仍未平伏，但日前網台Smart Travel發布短片指郭羨妮父親好賭成性、欠下一身債，使郭母不得不帶着女兒四處問人借錢，父母在她小時候多次鬧離婚，令她有個悲慘童年等等，令郭羨妮罕有公開發火，怒轟言論失實：「人已不在，我不許任何人污蔑我的父親😡！！」更要求對方將短片下架。今日（27日）郭羨妮再出Post，炮轟YouTuber Tsar Pang不尊重亡者，更自揭曾陷抑鬱。

郭羨妮（Sonija）早前透露爸爸兩個月前在加拿大病逝，經歷喪父之痛的她心情仍未平伏。（IG@sonijakk）

郭羨妮表示因事件已告一段落，不想再留下任何不快，所以她已刪除日前發表的聲明。郭羨妮強調面對家人受到欺凌，她就會變成一頭老虎！對於Tsar Pang說爸爸的故事，郭羨妮表示早已聽過：「爸爸還健在，當時我只是一笑置之。網絡上太多假新聞，回應他們即是貶低自己，跟他們一般見識。」她續指自己罕有地發火一定有原因，並表示曾經欣賞Tsar Pang 的工作態度和努力，亦有收聽及支持，即使曾說過她以往不好的報導，她都沒有回應。郭羨妮自言因曾是空姐，即使與對方素未謀面，但仍尊重她是空姐老總，認為是對於比自己職位高的前輩的一種尊重。

日前郭羨妮轉貼Smart Travel的截圖，開名怒轟對方沒有Fact check、搬字過紙，令她相當失望！（IG@sonijakk）

不過郭羨妮就譴責Tsar Pang：「相信人該尊重亡者，在這悲傷的兩個月，情緒時好時壞，從天天哭到現在偶已哭，已經是很好了。死者為大，在這時候還轉述未fact check 的💩，這鹽撒得我一身都是。心痛流淚……再流淚……以前我活躍於電視台的年代，並沒有社交平台，不能立刻親自回應報導，以致留下了很多不實的事，依然留在網上，相信到我死了之後都會－直存在。可悲！」

郭羨妮丁父憂久久未能走出傷痛。（IG@sonijakk）

郭羨妮在1999年參選港姐以大熱姿態奪得冠軍後入行。（影片截圖）

郭羨妮透露爸爸在生時曾講過後悔讓她入娛樂圈：「是的，我不應屬於這圈，我的性格不適合，而且太多令我難以想像的事發生在我身上，令我招架不住而陷入抑鬱的深淵。直至遇上我丈夫，人才走出陰霾。」網民紛紛留言為郭羨妮加油打氣！郭羨妮在1999年參選港姐以大熱姿態奪得冠軍後入行，加入TVB後備受力捧，但她在2007年拍攝劇集《學警出更》時，與陶大宇傳出緋聞，更盛傳因她的介入導致陶大宇與太太黃寶慧離婚，令她背負「第三者」的罵名，更慘被封為「狐妮」。其後陶大宇再翻撻前妻，更唱衰郭羨妮，令女方形象同事業都大受打擊。2011年郭羨妮低調與內地武術指導朱少傑結婚，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie），而郭羨妮亦逐漸減產，直至2021年獲邀拍攝ViuTV劇集《冥冥之中》，相隔多年復出螢光幕的她依然靚女，顏值未有跌Watt！

郭羨妮在2007年拍攝劇集《學警出更》時，與陶大宇傳出緋聞，更盛傳因她的介入導致陶大宇與太太黃寶慧離婚，令她背負「第三者」的罵名，更慘被封為「狐妮」。（視覺中國）

2011年郭羨妮低調與內地武術指導朱少傑結婚，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie）。（IG@sonijakk）

郭羡妮相隔多年復出螢光幕，參演ViuTV劇集《冥冥之中》。（IG@sonijakk）