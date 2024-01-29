60歲男歌手肥腫難分驚變王晶老竇　與Do姐分手後娶半億富婆極幸福

現年60歲的呂方2020年與細16年、有「網絡買餸天后」之稱圈外人伍惠寶（Rainbow）結婚，婚後誕下一女Emma。呂方至今仍活躍歌壇，不時登台出騷，又更新社交網與網民互動，雖然早前太太被邵子風公開追數70元，但仍無礙呂方拍片心情，近日亦拍片分享唱歌片段。

伍惠寶（右）發聲明反擊邵子風，稱對方只是投資失利就輸打贏要，更透露自己曾以月薪3萬聘請邵子風，惟對方工作表現強差人意等等。（fb@呂方）

然而呂方近年卻身形發脹，婚後愈來愈見幸福肥，近日他拍片唱《每段路》，不但下巴消失，頸部還驚現三層肉！網民在片段下笑言，指「歲月不饒人現在成呂圓老師」、「呂方你的脖子忘家里了」。另有網民指，呂方激似導演王晶老竇王天林，「呂方老了感覺特像王晶他老爸！」、「呂方年齡越長越像王晶老爸王天林」。有人亦想起呂方與Do姐鄭裕玲一段情，大讚Do姐Keep得好，「鄭裕玲是真漂亮」。

呂方太太伍惠寶（右）近日被邵子風指她借70萬唔還。（fb@呂方）

呂方1991年到吉隆坡登台，與年長7歲的Do姐開始約會，1992年12月正式拍拖，1994年2月公開戀情，展開16年的姊弟戀。期間兩人攜手經歷多次風雨，1997年呂方遇交通意外，Do姐即邀呂方前度、梅艷芳前度經理人王敏慧上電台節目澄清流言蜚語；2000年Do姐與因《男親女愛》與黃子華傳緋聞，呂方高調為女友澄清；2003年Do姐媽媽逝世，呂方一早到靈堂打點及照顧Do姐；2007年呂方開演唱會，Do姐親自到場支持打氣。可惜兩人因生活模式不同，終於2008年分手。此外Do姐多年來保持單身，呂方曾與台灣女星于佳卉相戀，後又分開；其後認識了經營食品生意，有傳坐擁半億身家的伍惠寶後，呂方打破不婚主義原則，2020年結婚並榮升父親。

呂方愈見幸福肥。（抖音）

呂方愈見幸福肥。（抖音）

頸部消失。（抖音）

呂方被指好似王晶老竇王天林。（抖音）

鄭裕玲（Do姐）與呂方拍拖十六年，於08年分手。（視覺中國）

杜琪峯與恩師王天林。

王天林。

網民笑指呂方變「呂圓」。（抖音）

網民笑指呂方變「呂圓」。（抖音）