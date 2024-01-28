李若彤生圖流出　面部置離奇凸起惹整容疑雲　原來係身患怪病？

57歲李若彤日前現身廣東汕頭，獲劉嘉玲拍攝全新節目《嘉人自友約》，有不少網民捕捉到兩人拍攝的花絮，更大讚兩人都保養得宜，魅力不減。不過一條網民近距離拍攝的影片中，李若彤耳旁突起花生型的疙瘩，而引起網民討論，更一度被質疑是醫美「後遺症」！

有網民在汕頭捕獲劉嘉玲同李若彤。（影片截圖）

有講有笑。（影片截圖）

李若彤與劉嘉玲多次被網民捕獲，有不少網民都講不同片段上載到小紅書，不過其中一條影片見到正在吃芋頭的李若彤，臉頰靠近耳朵的位置凸起兩個疙瘩，更有網民誤以為李若彤整容：「我覺得有做醫美了」、「我還以為是埋線」、「她臉上是不是也動過呀！側邊兩包」。

其實李若彤並沒有整容，亦沒有所謂的醫美「後遺症」。她曾在多年前在節目《星級會客室》接受資深傳媒人汪曼玲的訪問時，自揭耳旁突起情況全因一怪病。當時她指因當年拍《神雕俠侶》時開始出現怪病，醫生指可能是因為熬夜，加上自己很喜歡吃餅乾，又不愛喝水，分泌多了，引致口水分泌腺堵塞：「口水分泌腺堵塞，非常奇怪的病，有些人也有這種病，但我比較不幸運，大多數病人是下面（下顎）口水腺堵塞，能簡單在舌頭底下做個小手術，開刀除去堵塞物，使它暢通就沒問題，但我是兩旁的口水腺堵塞，醫生能幫你開刀，但太冒險，要開明刀，這樣切開，更加似整容。」

李若彤指如果要開明刀，縱使可以袪疤，但有機會傷到神經線，臉部或會抽搐，而怪病症狀就是在進食、要咀嚼食物，口水腺就會凸出，外形像小蛇一樣，非常難看，她笑言：：「一咀嚼就會成條好像手指凸出來，腫脹得厲害便會感到痛楚，我去按它，它就會扁平下去，但不會消掉，會稍微腫起來，但腫起來就像小蛇一樣，我曾經試過很多次感到尷尬，跟朋友吃飯，他們一直眼定定看我的臉，但又不好意思問，我又要解釋一餐，我按按它就沒事。」