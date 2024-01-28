獎門人｜陳懿德玩啜乒乓被電暈連輸3次　仲貢獻埋熒幕初吻畀佢？

無綫的遊戲節目《獎門人》系列一向都是收視之冠，今日（28日）播出春節感謝祭一集，今集「陽氣」超級旺盛，皆因有《亞運超星團》的50多位練習生來做嘉賓。而另一邊則是全女班的嘉賓，有陳懿德、關楓馨、江嘉敏及黃婉恩，她們4位與一班練習生玩啜乒乓，除了她們4位外，亦有早前在盤菜宴為丁子朗遞水的三太（樊亦敏），她更帶著《愛．回家》一班同伴湯盈盈、呂慧儀及姚瑩瑩，前來玩啜紫菜。

樊亦敏、湯盈盈、呂慧儀及姚瑩瑩。(節目截圖)

陳懿德（德德）、關楓馨、江嘉敏及黃婉恩4位與一班練習生玩啜乒乓時笑料百出，錢嘉樂向4位說：「獎門人話唔計show㗎喎！」4位「餓女」一致的說：「冇問題啦！」看來她們為了可以與一眾練習生玩遊戲，可以什麼都不顧了。

全女班的嘉賓，有陳懿德、關楓馨、江嘉敏及黃婉恩。(節目截圖)

首先有德德「打頭陣」與丁子朗、黃奕斌及余宗遙玩啜乒乓，她3次都啜不到任何一顆乒乓球，因為她已經被他們「電暈」了。錢嘉樂向她說：「我見你笑得最開心係今晚喎！」德德開心的說：「我驚我爸爸見到呢個會鬧我。」而她在跟余宗遙玩的時間意外的親了下去，更獻出她的「熒幕初吻」，十分歡樂。而她的3位姊姊面對一眾練習生魅力，自然連球都碰不到就被他們吸走了乒乓球，一班練習生亦沒有在讓她們，拚盡全力的玩。

德德好有艷福。(節目截圖)

先同丁子朗玩啜乒乓，之後仲有黃奕斌。(節目截圖)

最後仲有同余宗遙玩啜乒乓，仲貢獻埋「熒幕初吻」。(節目截圖)

而另一場啜紫菜樊亦敏面對著丁子朗及黃奕斌，未啜就已經「倒地」，嚇到黃奕斌手足無措，只好立即把她拉起來。樊亦敏雖然「見慣世面」，但面對著一班帥哥，仍然「頂唔住」，最後要丁子朗主動啜走她咀上的紫菜來繼續遊戲。而湯盈盈未知是否因為老公錢嘉樂在現場，所以玩得不太「放」，有點靦腆，呂慧儀則相反玩得比較「放」。

樊亦敏面對著丁子朗及黃奕斌，未啜就已經「倒地」。(節目截圖)

樊亦敏嚇到黃奕斌手足無措。(節目截圖)

丁子朗主動啜走樊亦敏的紫菜來繼續遊戲。(節目截圖)

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