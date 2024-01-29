盧海鵬出席夏蕙姨飯局　中氣十足狂爆金句：梗係啦唔通嚟作死咩？

夏蕙姨昨晚（28/01）設宴「夏蕙慈善基金」近100席為保良局籌款，其中潘志文、盧海鵬、周啟生 、劉錫賢等演藝人都有到場。今年82歲的盧海鵬（鵬哥）雖然全程都坐在位置自得其樂，但看上去依然神采飛揚，接受傳媒訪問時亦中氣十足，狂爆金句！



盧海鵬精神勁好，對答毫不含糊。（葉志明 攝）

「梗係（嚟支持）啦，唔通嚟作死咩？」

盧海鵬接受《香港01》訪問時，就直言：「點解又係講呢啲，『冚捧唥』都講過啦，唉。」有傳媒問道是不是去支持夏蕙姨，鵬哥就毫不含糊地說：「梗係啦，唔通嚟作死咩？」

盧海鵬真係中氣十足！（葉志明 攝）

盧海鵬真係中氣十足！（葉志明 攝）

冇人搵拍戲：邊度仲有得拍啫？

問道最近參演的電影時，鵬哥又說：「好耐啦，邊度仲有得拍啫？邊度仲有人請你拍。」夏蕙姨在當晚訪問中曾表示即將開戲，問道有否搵盧海鵬參演一角時，鵬哥回答：「開戲啫！都（唔知）搵唔搵你㗎。」如果搵他開戲呢？鵬哥回答：「有人搵我拍我咪拍囉！」酬勞需要多少才肯拍？他直言：「都唔計錢嘅而家！而家都唔搵錢㗎啦。」有人問道鵬哥有沒有戲癮，鵬哥回答：「拍咁耐邊會冇戲癮。點會成日都想，而家冇得想㗎啦！想咩呀？」

盧海鵬與江圖叔見面。後面兩位衣着低胸的女士正在等候與盧海鵬合照。（葉志明 攝）

身體狀況：唔精神我就唔出嚟啦！

傳媒們再問候鵬哥的身體健康，鵬哥說：「咪又係咁囉！」精神嗎？鵬哥又說：「唔精神我就唔出嚟啦！」問到最近忙什麼？鵬哥也直接說：「冇嘢忙！」每日都會跑山？鵬哥回答：「唔係！自己跑都冇停過，話之你凍唔凍啦！話之你返風落雨啦！一樣跑，主要就係跑步啫。」

江圖、夏蕙姨、陳建興、劉錫賢和盧海鵬。（葉志明 攝）

談眼疾：我而家盲之嘛

有傳媒問道他是不是最近有腳痛？鵬哥回答：「腳咩痛啫，我而家（眼）盲之嘛。未跑之前梗係痛啦，而家盲之嘛，『冚捧唥』都訪問過啦。」有沒有食藥？鵬哥說：「食藥都冇用，冇得醫㗎啦，而已唯有滴眼藥水囉。」有傳媒再追問會不會不舒服，鵬哥似乎因為被攝影燈光照着而感到不適，回答：「梗係啦，而家我睇嘢朦查查，舒唔舒服呀？」

盧海鵬好有「火」。（葉志明 攝）

盧海鵬出席夏蕙姨飯局，受訪時狂爆金句。（葉志明 攝）

問到有沒有人照顧鵬哥，鵬哥直言：「使乜人照顧啫？（一日三餐）咪自煮囉，冇咩拿手嘢，咪煮飯囉。係啦，好啦。」雖然盧海鵬訪問全程都甚有「火」，但見到鵬哥身體依然健狀，中氣十足，仍然讓人覺得恩惠。