53歲彭皓鋒患直腸癌體重急跌44磅　為保命耗盡積蓄借6位數醫病

有TVB御用惡人之稱、彭家麗胞弟，現年53歲的彭皓鋒，去年7月發現直腸內有一個約5厘米的腫瘤，證實患上直腸癌第2至3期，原定11月做手術，但由於很大機會要切除肛門，並終身背著造口袋，而仍在考慮。彭皓鋒接受媒體訪問時，透露自己工作量不多，為醫病已耗盡積蓄，更要向胞姐及女家親人借6位數應急，短期內再要籌30萬手術費，但仍堅持要正能量面對。

53歲的彭皓鋒去年證實患上直腸癌。（資料圖片）

彭皓鋒在訪問中指幕前還未有治療定案，坦言接受不了終身背著造口袋，嚴重影響日後的演藝工作，暫時試中藥、保健品及偏方治療提高免疫力，希望將腫瘤變細，為了節省支出，化療可能需要轉去公立醫院。另外，彭皓鋒透露現已戒糖、貝殼類及紅肉，揀食有機菜、雞肉及魚肉，但因為少鹽少油，一時不習慣而冇胃口，體重急跌44磅。

彭皓鋒在訪問中指幕前還未有治療定案，坦言接受不了終身背著造口袋，嚴重影響日後的演藝工作。（IG圖片）

由於要全面停工休息直至手術後半年康復為止，彭皓鋒這段時間零收入，同時要面對屋租、生活開支及3子女使費，承受極大壓力，更要向親人借6位數度難關。彭皓鋒提到2012年時離開TVB轉投HKTV，而自己是第一批HKTV藝人被踼走，當年前無去路，與老婆及子女都捱得過，所以令自己能保持正能量，撇除負面想法。

更認為有很多人比自己慘，幸好自己沒有嚴重病徵，還獲得身邊朋友關顧，包括黑妹、肥媽，成功協助自己傾到偏方治療贊助商。另外，充滿正能量的彭皓鋒從沒埋怨多年來只做緣葉，更指做人最緊要開心，享受過程，只要有觀眾睇自己做戲，都會盡力演出。