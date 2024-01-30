李龍基未婚妻王青霞懶人包｜假學歷/戴綠帽/借錢風波震撼全網

73歲李龍基（基哥）與比她小36歲的女友王青霞（Chris）譜出爺孫戀後，引起各界關注，事件近日更鬧得滿城風雨、風波愈鬧愈大。本來網友的著眼點只是擔心基哥被Chris騙財，怕她把財產到手後就會拋棄基哥，令他人財兩空。但《01娛樂》獨家專訪刊出後，卻引發愈來愈多枝節，包括女方被指假學歷、借錢後失蹤、冒認是繆騫人女兒、淘寶畫作、曾於美國訂婚等等，二人更決定訴諸法律。由於事件已演變成超越私人感情的社會事件，01記者日前就住Chris的各種資歷詳細調查，發布詳細報道，而《香港01》現在就還原事件時間線。



基哥與未婚妻Chris接受《香港01》獨家專訪，澄清五點失實傳聞。（攝影：潘樂文、麥超億）

1月14日：獨家專訪刊出 主要內容為公開遇襲傷勢、澄清王青霞冇收七層樓及悔婚

1月14日，《01娛樂》刊出基哥與Chris的獨家專訪，基哥接受訪問的原意，主要是想澄清兩件事，首先他未有將七層樓轉名Chris，物業是他與前妻離婚時已全數贈予對方；以及他和Chris沒有打算悔婚，純粹是因為Chris家中有白事，而不得不將婚事延期。訪問中除了分享二人的愛情故事外，基哥亦解釋，二人接受訪問是因為Chris當街遇襲，有人當街推跌Chris，，使她滿身瘀傷，更罵她「賤人」，叫她「嘔返七層樓出嚟！」、「唔好再呃李龍基」等。為了人身安全，他們不得不透過訪問解釋清楚一些傳聞。

李龍基與王青霞的感情事，竟在半個月間演變成社會關注的假學歷和偽造文件風波。（攝影：潘樂文、麥超億）

獨家｜李龍基澄清冇將七層物業轉名未婚妻 Chris：從未諗過悔婚

獨家｜李龍基認愧對前妻 談與Chris相戀經過竟因一事被當大滾友

基哥本希望大家不要將他與Chris的愛情想得太複雜，可以相信緣份。（攝影：潘樂文、麥超億）

王青霞分享自己的家底、學歷和專業資格

原本以為訪問出街後，事件就告一段落，不過由於Chris在訪問中所講到自己的家底、學歷、專業資格等，令外界覺得太誇張，開始對其學歷質疑，終進展成風波的開端。Chris在《01娛樂》專訪中提到，自己10歲就去美國求學，又學彈琴、畫畫、書法等等，家庭條件優渥。

Chris被指貪錢、拜金，但她就自言家境及人工也不差，原生家庭條件相當好。（攝影：潘樂文、麥超億）

Chris表示從小就學習書法。（Instagram：chrisart1017）

她說：「我唔可以話自己好有學識好有文化，但係以我嘅能力，我嘅收入真係唔差。」、「如果我等陣間畀張賬單你睇，我讀書要使幾多錢，正常你都好難處理，你（李龍基）唱到嘔都未必搞得掂。我學一次飛機，我揸一個飛機嘅course裏面，淨係奧地利，學咗10萬蚊美金。到我學直升機，12萬美金；學維修，全部立立雜雜，如果我淨係齋讀書，超過40萬美金，你已經覺得『嘩！』如果我講埋我大學，我讀書每年7萬幾蚊美金一個學年，因為我讀嗰啲學校唔係叫貴族學校，但係佢長（常）春藤學校真係咁貴。你知唔知，所有我哋攞到獎學金……叻過我嘅人真係太多，爭崩頭，真係好難。所以美國啲人，每一個讀完大學嘅，你問吓佢，有邊個係唔爭銀行好多錢㗎？連奧巴馬都畢咗業十幾年先還得到錢，呢個係好普通嘅事情。」

Chris說自己單是學費都超過40萬美金，在奧地利用10萬美金學揸飛機、12萬美金學直升機等。（受訪者提供）

獨家｜李龍基未婚妻曬學歷證家底豐厚：我收入真係唔差

王青霞透露透過優才計劃來港、有飛機執照

Chris又透露自己其實來港不久，是透過優才計劃來港，詳述優才、高才和專才分別，並說：「優才最難，只有長（常）春藤大學先可以，香港政府會補貼畀我。優才要學歷係Master以上，學歷一定要係長（常）春藤大學。」她稱自己現時做飛機零件採購工作，幫飛機公司買配件，更說：「我本身鍾意飛機，讀飛機唔係你哋諗咁樣，讀飛機其實係要讀氣象學，亦都要學機械工程學。」、「我有飛機執照，亦都轉頭可以同你分享！」等等。而Chris在訪問後把各項證書發送給《01娛樂》，所涉機構包括：美國史丹福大學、美國飛行學校Pacific States Aviation、北京航空航天大學、Grey Eagle Flight Academy、中華人民共和國國務院等，記者有問可否刊出，她說若要刊出，需把學號遮蔽，因為牽涉到其私隱。

Chris說自己有飛機執照，並懂得維修飛機，現時做飛機零件採購工作。（受訪者提供）

有YouTuber指出這張單據有五點錯誤，因此質疑Chris的學歷。（受訪者獨家提供）

此外，Chris的社交平台個人資料欄，亦列出上述機構及「Leiden University」（荷蘭萊頓大學）的名字。自專訪刊出後，連登討論區網友、YouTuber Smart Travel、伍妞有伍仔、D100 Radio無糧軍師Water等、KTSmagic等等，開始以「找錯處」形式質疑其學歷，及後甚至連執業律師翁靜晶，都在其1月24日的直播中，以「李龍基王青霞欠債事件」為題，從法律角度分析事件，指出多個單位行為踩界。

1月14至18日：網民、網台對王青霞的資歷關注 引起假學費單、假學歷、淘寶買畫質疑

半個月間，網友對Chris的質疑，《01娛樂》亦一一向當事人Chris查證。對於被指淘寶買蓋鳴暉畫作扮自己所畫，Chris曾在社交平台表示：「💢💢💢我8月8日發布初稿，淘寶商家偷了我的作品8月26日假扮買家去好評！這個操作簡直歎為觀止，這幅畫我繪畫過程完全就在TVB化妝間內完成的，所以化妝間內的認證特別多！」

Chris（右三）經常送畫給基哥的朋友，姜大衛、李琳琳、盧宛茵、文雪兒等都收過她的作品。（Instagram：chrisart1017）

+ 10

Chris又分享她與該淘寶賣家對質的對話圖，將對方販售林青霞、蓋鳴暉油畫的好評截圖，向對方說：「你們這張個評價是虛假的，這些作品不是客人給你的好評。」對方回答：「我們這邊主打的就是臨摹，就是來圖定制，客人喜歡啥，我們老師就給客人畫啥，可能是這個博主的粉絲喜歡這個博主的畫，找我們老師臨摹這個博主的畫回家收藏的。這個畫是臨摹香港一個畫家的作品的呢，有個粉絲喜歡他的作品，發來臨摹定制的。」Chris不憤並表示自己正正就是原作人：「他臨摹的畫是我所擁有的，這樣直接轉走了作為好評，也是非常不尊重的，這些作品持有人是我，你公開了我擁有的畫作為好評展示非常不妥。請不要轉走我持有的作品作為你們的好評展示，希望你立馬把這些圖和好評進行下架。」

李龍基未婚妻被指買淘寶畫當自己畫 公開兩大證據還自己清白

+ 4

而飛行學校的學費單，被指串錯字及錯漏百出，Chris 1月18日就向《香港01》改口謂：「當然有（留意）啦，只不過對方的報價才是我關注的地方，因為當時關注的是價格，收到好幾間學校報價，只是我收藏了這個就把當中一個報價拿給你（香港01）看看而已。」對於其學歷等的質疑，Chris再向我們提供飛行學校的上課及駕駛直升機時的情況、課堂資料、北京航空航天大學高級管理人員工商管理碩士試卷及答題紙等。

獨家｜李龍基未婚妻被質疑學歷做假 再晒出關鍵證據證明實力

王青霞再提供自己在直升機上的照片。（受訪者獨家提供）

+ 5

1月18日：自稱債主指王青霞在美國借3萬美金唔還 更威脅發布不雅照

其後，YouTuber Smart Travel就收到一名自稱歐陽偉的男子爆料，有一條Chris在酒店房內的片段，片中Chris對鏡頭指自己在2018年3月30日借款3萬美元，頻道主持Tsar Pang指Chris曾於美國西雅圖登報徵婚，與一名男士約會後表示自己生意周轉出問題，向該名男子借3萬美金，用裸照氹他、發生性關係三次等，但該男子指她借錢後失蹤不還，更威脅說有機會發布對方的不雅照。

李龍基未婚妻CHRIS被爆借錢後失蹤 親曬證據回應早已還清

Chris承認曾向爆料男子借3萬美金，但強調過了幾個月已經歸還，自己亦冇跟對方發生關係。（受訪者獨家提供）

Chris回覆《香港01》，提供了2018年3月的入數紙及銀行月結資料，回應自己早就還錢，還發過5,000元人民幣微信支付給對方答謝，更直指未與該男子發生關係：「當然冇發生關係，因為當年因為公司發放工資，因為國內的資金來不及，我臨時問他能不能借，我在西雅圖酒店內拍的片是我當時候借錢的片段，我借得是3萬美金，如果我沒有公司資產和公司資源，根本不可能借那麼多一筆錢給我。網上說我欠三萬元債務！我當年隔了幾個月已經歸還，我可以坦白披露流水！看看對方除了那個18年的視頻！我還款和流水截圖視頻都都可以公開！對方我只能把對方帳戶信息都公開了！因為我已經還了！他隔了六年才來討債。」

Chris為了證明自己已還錢，不惜公開對方的帳戶，寫住「WEI OU YANG」，亦即歐陽偉的拼音。（受訪者獨家提供）

她甚至自爆不介意公開銀行紀錄，表示自己用17萬美金購買私人飛機，並說：「我買一架飛機咁多錢，你嗰3萬蚊美金會唔會唔還畀你？」她又譴責對方相隔多年、在她已還錢後公開當初的借款影片：「我實實在在要還番畀佢，咁，即係佢而家再攞番一個佢冇刪嘅視頻，仲要喺呢個時間先拎嚟聲討我，我覺得佢蹭熱度囉，呢種行為真係好可恥啊。」對於阿偉指Chris曾傳裸照，她解釋：「我曾經有接觸他，當時沒有真正見面！我有發過性感照片，不是裸照！見面我沒有和他一起！還有為什麼我有銀行流水。」

李龍基未婚妻CHRIS曬還錢記錄 自爆大手買賣私人飛機証財力雄厚

李龍基女友Chris被爆發生性關係3次借3萬唔還 激動澄清逐點反擊

李龍基未婚妻王青霞（Chris Wong）指銀行記錄上除了有還款3萬的證據，兩筆17萬元是買私人飛機，力證財力雄厚。（受訪者提供）

1月20日：網台指王青霞曾冒認繆騫人女兒呃錢

1月20日，YouTube頻道「D100 Radio」主持人潘小文在直播指，Chris曾於多年前冒認繆騫人及王穎的女兒在行內招搖撞騙，「當年呢個女士透過已經離世嘅Nel Nel（張學潤），去加微信，自稱係繆騫人同王穎個女，直接走去問人借錢。」Chris則向《香港01》強烈否認以上事件。她先表示李龍基也認識她的父母，又指她的母親與繆騫人認識。她說：「我母親和她一樣是上海人倒是真的也認識，她住在三藩市，更加特別因為我老公演出去聽歌，這個大家太假了，全世界都知道繆騫人是丁克（Dink意為雙收入、無子女）人家喜歡我老公，四十多年前到現在我老公去三藩市佢都有偶然捧場。」、「繆騫人息影多年，沒有必要搞著她，她現在支持我老公也不會合照或者爆（曝）光，所有人都知道繆騫人不生小朋友，何況我出生的年紀人家還沒有息影，她九十年代才息影的。」

李龍基未婚妻王青霞被指冒認繆騫人女兒 激動反擊：這個太假了

Chris被指曾冒認是息影女星繆騫人女兒，並以此身份借錢，不過她曾向《香港01》否認事件，又指母親與繆騫人相識。（網上圖片）

1月21日：李龍基接受網台訪問與主持離奇大和解 王青霞當場畫畫

1月21日晚上，李龍基與Chris居然接受一直大力攻擊二人的YouTube頻道Smart Travel專訪，可說是峰迴路轉。因為主持人Tsar Pang曾發布至少30多條短片抽兩人水，狂轟Chris講大話是老千、取笑基哥鹹濕基、戴綠帽等，同時提出多項質疑。殊不知他們碰面時，氣氛非常和諧，Tsar Pang並沒有如早前所講般質詢二人負面醜聞，而是請基哥分享登台趣事、甜蜜愛情故事等等。

她當日曾攻擊Chris的畫作造假，於是在訪問期間她要求Chris即場畫出自己的肖像，雖然是速畫，但畫功明顯與她平時IG的鬼斧神功相差甚遠，不過主持人竟一改以往辛辣作風，大讚滿意說：「佢個形出咗嚟喇喎，佢真係識畫喎，好短時間勾咗我出嚟，唔好再話佢唔識畫畫。」還叫大家放Chris一馬，不要再說她買畫。她更叫網民不要再生安白造、枉作小人挖對方黑材料等等，網民都說態度簡直與之前判若兩人。

網紅曾落力數臭李龍基Chris 新片突轉軚遭網民狂轟笠水退訂閱

Smart Travel找來基哥及Chris受訪，邀請Chris即場畫畫，雖然畫功不算太好，但主持人卻激讚，更叫大家不要再誣捏Chris買畫，口風轉得太快，令觀眾感詫異。（YouTube@Smart Travel）

1月22-23日：王青霞清空社交平台 上律師樓尋求法律意見

而1月22日起，Chris逐步刪光IG的800多個貼文，基哥向《01娛樂》表示：「因為已經交給法律團隊去處理，所以不便再發表任何言論，見諒！」Chris於1月23日凌晨貼出一些還錢證據、在杭州學直升機的畢業典禮照等，更上載一張對話截圖，指自己「受到死亡恐嚇和不實指控。」同日她再在IG寫道：「一切交給法律公正處理。」並貼上范德偉律師事務所的門外照片，以及諮詢有關人員的情況。她說：「一切已經交給法律處理！銀行交易紀錄法律人士已在線重新獲得準確數據和帳戶資料信息，我本人把銀行帳戶和銀行資料文件全權交給法律，也沒有辦法修改，律師在公正的前提下重新核對資料正確性，我不便就資料進行披露，律師也要求我這個階段停止披露，全部交給法律處理！」

與李龍基昔日甜蜜合照全數刪清 Chris突整頓IG疑避是非

未婚妻Chris是非纏身被轟造假 李龍基封口前26字終極回應

李龍基未婚妻Chris刪清IG 再狂貼早已還錢證據：受到死亡恐嚇

李龍基未婚妻Chris上律師樓搵幫手 對方係法律界紅人仲拍過戲

Chris王青霞1月22日刪清IG後，再於1月23日連續更新5篇反擊。（IG：@chrisart1017）

1月26-27日：王青霞被指早嫁美國軍人 李龍基嚴正否認戴綠帽

而基哥與Chris的關係可說是打風都打唔甩，二人繼續孖住出席團年飯局，與胡楓（修哥）、羅蘭、葉童、蘇姍、葉子楣等聚會，影大合照時Chris箍實李龍基，又靠在對方膊頭，兩人對着鏡頭展露笑容，心情不錯。本來事件理應隨著當事人封口及進入法律程序而平息，不過1月26日晚上，邵子風、水哥主持的YouTube頻道「無糧軍師Water」刊出一些從Chris社交平台取得的舊相，她與一名疑似是美國海軍的男士親嘴、拿著「Bride to be」皇冠的自拍等等，YouTuber質疑Chris 18年向歐陽偉借錢後，幾個月間就與另一名疑似美軍結婚，但同時又與基哥發展，有一腳踏兩船之嫌。

李龍基與未婚妻Chris懶理傳聞出席飯局 箍到實挨住膊頭依然煙韌

即使負面新聞纏身，李龍基仍帶Chris出席與圈中人的飯局，並且箍到實挨住膊頭。（IG@candymancandy）

資深傳媒人汪曼玲，在飯局上與Chris及李龍基合照。（fb@汪曼玲）

不過翌日（1月27日）基哥就向《01娛樂》嚴正否認戴綠帽，他表示：「我2018年9月尾，去到鳳凰城重見Chris，10月2日離開，10月17號Chris舅父為她開一個生日會，會中有男士提出訂婚！相信如果我沒有出現，好有可能（我強調有可能）訂婚會成事的！後來我離婚後，在2019年的8月才和Chris一齊！請問何來綠帽之事？」他透露Chris 19年4月後已沒返回美國，經常陪在自己身邊，亦再冇見過該名美軍前男友，而同年尾Chris更和對方說清楚，二人早不再是男女朋友關係，基哥補充：「Chris知道自己最愛是誰！前男友亦好理解。」

獨家｜王青霞被指18年已跟美軍結婚 李龍基還原時序否認戴綠帽

YouTube頻道「無糧軍師Water」指Chris有位美國老公，懷疑她於18年已跟一名疑似美國海軍的男子結婚。（YouTube@無糧軍師Water）

Chris與基哥相識多時，但正式一齊的時間，基哥說是19年8月他與前妻離婚後。（微信圖片）

李龍基接受胡楓訪問 剖白愛的宣言包容女友過去：佢話以後會乖

而在基哥澄清冇戴綠帽的同日，他現身胡楓（修哥）的小紅書頻道接受訪問，基哥表示自己沒想那麼多，還說：「只要其實我哋知道，Chris愛我，我愛佢就足夠。」、「講真每個人都有佢嘅過去，好多人摷佢嘅黑材料畀我睇，OK，我諗佢有佢嘅過去，講真我都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛，不過千祈唔好摷啊。只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。」、「佢成日同我講，『我以後會乖乖哋』，咁就得啦，唔需要太多，以後乖乖哋就OK。」

李龍基親自回應王青霞複雜過去 發表愛的宣言：佢話以後會乖乖哋

李龍基向胡楓說：「Chris愛我，我愛佢就足夠。」（片段截圖）

1月28日：《香港01》發布王青霞假學歷調查 有機構擬採取法律行動

的而且確，感情從來都是兩個人的事，本以為基哥這段愛的宣言，終於可以為半個月來的是非和風波畫上句號。但就住外間最為關注的假學歷、偽造文書等指控，《香港01》獨家聯絡多個單位，查核Chris的學歷和專業資格真偽，其中美國飛行學校Pacific States Aviation（PSA），簽署證書的PSA主席Rashid Yahya明確表示並無王青霞（Qingxia Wang）的任何紀錄，還反問記者可否採取法律行動追究。

01獨家調查｜李龍基女友學歷成疑 美國學校證未就讀或採法律行動

王青霞曾表示學習飛行的學校是Pacific States Aviation，但PSA稱PSA數據庫並沒有「Wang QingXia」的紀錄，故此王青霞從未在PSA就讀課程。（王青霞 Instagram）

李龍基未婚妻王青霞（Chris），晒出過中國、美國、荷蘭等多個學歷證書，其中美國飛行學校Pacific States Aviation，明確表示並無王青霞的任何紀錄，或採取法律行動。

而Chris曾展示2019年度中華人民共和國國務院簽發的「國家科學技術進步獎」一等獎證書，該獲獎項目是「ARJ21噴氣支線客機工程」。不過翻查科學技術部發布的資料，主要完成人和獲獎者皆沒有王青霞這個名字。Chris在證書被質疑造假後，已向傳媒改口稱這張證書只是朋友改圖；而「ARJ21噴氣支線客機工程」主要完成人獲獎者田劍波，對《香港01》記者表示並不認識王青霞，強調有關獎項的證書只有主要完成人才擁有，但他稱參與研究的人數可以有幾千人。中國航空學會職員回覆《香港01》查詢時則表示，獎項依據獲獎名單為準。

王青霞也曾展示2019年度「國家科學技術進步獎」一等獎證書，但獲獎的名單沒有她的名字。她其後改口稱證書是朋友改圖。

「ARJ21噴氣支線客機工程」主要完成人獲獎者田劍波，是ARJ21新支線飛機的副總設計師，他對《香港01》表示並不認識王青霞。（中國科學技術部網站）

至於最多人關心的美國史丹福大學「Mechanical Engineering in Computer Science」學位證書，翻查史丹福大學工程學院網頁，王青霞證書上的機械工程及計算機科學屬兩個截然不同的學系，雖同樣在工程學院，但未見有任何從屬關係。Chris在被質疑後，曾改口謂自己修讀的是史丹福大學短期課程，惟史丹福大學的學位證書，在「degree of」（學位）後一行，會列出學士、碩士或博士（Bachelor, Master, Doctor），「in」之後一行才會列出畢業學科，如「Master of Engineering in Computer Science」（計算機科學科學碩士）。但非學位課程的證書，不會列出「degree of」，只會列出「certificate」（證書），排版亦有所不同。《香港01》向史丹福大學查詢事件，惟在截稿前未有回覆。

美國史丹福大學的證書範本，與王青霞所展示的證書格式有所不同。（網上圖片）

另外，王青霞亦曾在社交網站展示北京航空航天大學EMBA課程試卷，北京航空航天大學經濟管理學院的教職員，卻指2016/17年度的EMBA課程已停止招生，最後一屆EMBA課程是在2015年開學，而該課程要求入讀學生有八年工作經驗及四年管理經驗。該名教職員稱對王青霞沒有印象，但由於北航現時正值寒假，要2月中開學後才能正式核實身份。

王青霞亦在社交網站展示北京航空航天大學EMBA課程試卷，自稱在2017年已完成EMBA課程，被質疑為何考試時可拍照。（王青霞 Instagram）

北京航空航天大學現時正值寒假，要2月中開學後才能正式核實王青霞身份，但教職員就指，王青霞聲稱自己2016/17年度就讀過的EMBA課程，早在2015年已停止招生。（北京航空航天大學網站）

《香港01》曾向李龍基查詢王青霞學歷的問題，但記者未開始提問相關問題，他已稱所有事情交由律師處理。當記者欲向他講述一遍查詢的問題，他僅重申所有事情交由律師處理，也可提供律師電話查詢，未有聽取記者的查問。