李龍基未婚妻王青霞懶人包｜假學歷/戴綠帽/借錢風波震撼全網

73歲李龍基(基哥)與比她小36歲的女友王青霞(Chris)譜出爺孫戀後,引起各界關注,事件近日更鬧得滿城風雨、風波愈鬧愈大。本來網友的著眼點只是擔心基哥被Chris騙財,怕她把財產到手後就會拋棄基哥,令他人財兩空。但《01娛樂》獨家專訪刊出後,卻引發愈來愈多枝節,包括女方被指假學歷、借錢後失蹤、冒認是繆騫人女兒、淘寶畫作、曾於美國訂婚等等,二人更決定訴諸法律。由於事件已演變成超越私人感情的社會事件,01記者日前就住Chris的各種資歷詳細調查,發布詳細報道,而《香港01》現在就還原事件時間線。



基哥與未婚妻Chris接受《香港01》獨家專訪,澄清五點失實傳聞。(攝影:潘樂文、麥超億)

1月14日:獨家專訪刊出 主要內容為公開遇襲傷勢、澄清王青霞冇收七層樓及悔婚

1月14日,《01娛樂》刊出基哥與Chris的獨家專訪,基哥接受訪問的原意,主要是想澄清兩件事,首先他未有將七層樓轉名Chris,物業是他與前妻離婚時已全數贈予對方;以及他和Chris沒有打算悔婚,純粹是因為Chris家中有白事,而不得不將婚事延期。訪問中除了分享二人的愛情故事外,基哥亦解釋,二人接受訪問是因為Chris當街遇襲,有人當街推跌Chris,,使她滿身瘀傷,更罵她「賤人」,叫她「嘔返七層樓出嚟!」、「唔好再呃李龍基」等。為了人身安全,他們不得不透過訪問解釋清楚一些傳聞。

李龍基與王青霞的感情事,竟在半個月間演變成社會關注的假學歷和偽造文件風波。(攝影:潘樂文、麥超億)

獨家|李龍基澄清冇將七層物業轉名未婚妻 Chris:從未諗過悔婚

獨家|李龍基認愧對前妻 談與Chris相戀經過竟因一事被當大滾友

基哥本希望大家不要將他與Chris的愛情想得太複雜,可以相信緣份。(攝影:潘樂文、麥超億)

王青霞分享自己的家底、學歷和專業資格

原本以為訪問出街後,事件就告一段落,不過由於Chris在訪問中所講到自己的家底、學歷、專業資格等,令外界覺得太誇張,開始對其學歷質疑,終進展成風波的開端。Chris在《01娛樂》專訪中提到,自己10歲就去美國求學,又學彈琴、畫畫、書法等等,家庭條件優渥。

Chris被指貪錢、拜金,但她就自言家境及人工也不差,原生家庭條件相當好。(攝影:潘樂文、麥超億)

Chris表示從小就學習書法。(Instagram:chrisart1017)

她說:「我唔可以話自己好有學識好有文化,但係以我嘅能力,我嘅收入真係唔差。」、「如果我等陣間畀張賬單你睇,我讀書要使幾多錢,正常你都好難處理,你(李龍基)唱到嘔都未必搞得掂。我學一次飛機,我揸一個飛機嘅course裏面,淨係奧地利,學咗10萬蚊美金。到我學直升機,12萬美金;學維修,全部立立雜雜,如果我淨係齋讀書,超過40萬美金,你已經覺得『嘩!』如果我講埋我大學,我讀書每年7萬幾蚊美金一個學年,因為我讀嗰啲學校唔係叫貴族學校,但係佢長(常)春藤學校真係咁貴。你知唔知,所有我哋攞到獎學金……叻過我嘅人真係太多,爭崩頭,真係好難。所以美國啲人,每一個讀完大學嘅,你問吓佢,有邊個係唔爭銀行好多錢㗎?連奧巴馬都畢咗業十幾年先還得到錢,呢個係好普通嘅事情。」

Chris說自己單是學費都超過40萬美金,在奧地利用10萬美金學揸飛機、12萬美金學直升機等。(受訪者提供)

獨家|李龍基未婚妻曬學歷證家底豐厚:我收入真係唔差

王青霞透露透過優才計劃來港、有飛機執照

Chris又透露自己其實來港不久,是透過優才計劃來港,詳述優才、高才和專才分別,並說:「優才最難,只有長(常)春藤大學先可以,香港政府會補貼畀我。優才要學歷係Master以上,學歷一定要係長(常)春藤大學。」她稱自己現時做飛機零件採購工作,幫飛機公司買配件,更說:「我本身鍾意飛機,讀飛機唔係你哋諗咁樣,讀飛機其實係要讀氣象學,亦都要學機械工程學。」、「我有飛機執照,亦都轉頭可以同你分享!」等等。而Chris在訪問後把各項證書發送給《01娛樂》,所涉機構包括:美國史丹福大學、美國飛行學校Pacific States Aviation、北京航空航天大學、Grey Eagle Flight Academy、中華人民共和國國務院等,記者有問可否刊出,她說若要刊出,需把學號遮蔽,因為牽涉到其私隱。

Chris說自己有飛機執照,並懂得維修飛機,現時做飛機零件採購工作。(受訪者提供)

有YouTuber指出這張單據有五點錯誤,因此質疑Chris的學歷。(受訪者獨家提供)

此外,Chris的社交平台個人資料欄,亦列出上述機構及「Leiden University」(荷蘭萊頓大學)的名字。自專訪刊出後,連登討論區網友、YouTuber Smart Travel、伍妞有伍仔、D100 Radio無糧軍師Water等、KTSmagic等等,開始以「找錯處」形式質疑其學歷,及後甚至連執業律師翁靜晶,都在其1月24日的直播中,以「李龍基王青霞欠債事件」為題,從法律角度分析事件,指出多個單位行為踩界。

1月14至18日:網民、網台對王青霞的資歷關注 引起假學費單、假學歷、淘寶買畫質疑

半個月間,網友對Chris的質疑,《01娛樂》亦一一向當事人Chris查證。對於被指淘寶買蓋鳴暉畫作扮自己所畫,Chris曾在社交平台表示:「💢💢💢我8月8日發布初稿,淘寶商家偷了我的作品8月26日假扮買家去好評!這個操作簡直歎為觀止,這幅畫我繪畫過程完全就在TVB化妝間內完成的,所以化妝間內的認證特別多!」

Chris(右三)經常送畫給基哥的朋友,姜大衛、李琳琳、盧宛茵、文雪兒等都收過她的作品。(Instagram:chrisart1017)

Chris又分享她與該淘寶賣家對質的對話圖,將對方販售林青霞、蓋鳴暉油畫的好評截圖,向對方說:「你們這張個評價是虛假的,這些作品不是客人給你的好評。」對方回答:「我們這邊主打的就是臨摹,就是來圖定制,客人喜歡啥,我們老師就給客人畫啥,可能是這個博主的粉絲喜歡這個博主的畫,找我們老師臨摹這個博主的畫回家收藏的。這個畫是臨摹香港一個畫家的作品的呢,有個粉絲喜歡他的作品,發來臨摹定制的。」Chris不憤並表示自己正正就是原作人:「他臨摹的畫是我所擁有的,這樣直接轉走了作為好評,也是非常不尊重的,這些作品持有人是我,你公開了我擁有的畫作為好評展示非常不妥。請不要轉走我持有的作品作為你們的好評展示,希望你立馬把這些圖和好評進行下架。」

李龍基未婚妻被指買淘寶畫當自己畫 公開兩大證據還自己清白

而飛行學校的學費單,被指串錯字及錯漏百出,Chris 1月18日就向《香港01》改口謂:「當然有(留意)啦,只不過對方的報價才是我關注的地方,因為當時關注的是價格,收到好幾間學校報價,只是我收藏了這個就把當中一個報價拿給你(香港01)看看而已。」對於其學歷等的質疑,Chris再向我們提供飛行學校的上課及駕駛直升機時的情況、課堂資料、北京航空航天大學高級管理人員工商管理碩士試卷及答題紙等。

獨家|李龍基未婚妻被質疑學歷做假 再晒出關鍵證據證明實力

王青霞再提供自己在直升機上的照片。(受訪者獨家提供)

1月18日:自稱債主指王青霞在美國借3萬美金唔還 更威脅發布不雅照

其後,YouTuber Smart Travel就收到一名自稱歐陽偉的男子爆料,有一條Chris在酒店房內的片段,片中Chris對鏡頭指自己在2018年3月30日借款3萬美元,頻道主持Tsar Pang指Chris曾於美國西雅圖登報徵婚,與一名男士約會後表示自己生意周轉出問題,向該名男子借3萬美金,用裸照氹他、發生性關係三次等,但該男子指她借錢後失蹤不還,更威脅說有機會發布對方的不雅照。

李龍基未婚妻CHRIS被爆借錢後失蹤 親曬證據回應早已還清

Chris承認曾向爆料男子借3萬美金,但強調過了幾個月已經歸還,自己亦冇跟對方發生關係。(受訪者獨家提供)

Chris回覆《香港01》,提供了2018年3月的入數紙及銀行月結資料,回應自己早就還錢,還發過5,000元人民幣微信支付給對方答謝,更直指未與該男子發生關係:「當然冇發生關係,因為當年因為公司發放工資,因為國內的資金來不及,我臨時問他能不能借,我在西雅圖酒店內拍的片是我當時候借錢的片段,我借得是3萬美金,如果我沒有公司資產和公司資源,根本不可能借那麼多一筆錢給我。網上說我欠三萬元債務!我當年隔了幾個月已經歸還,我可以坦白披露流水!看看對方除了那個18年的視頻!我還款和流水截圖視頻都都可以公開!對方我只能把對方帳戶信息都公開了!因為我已經還了!他隔了六年才來討債。」

Chris為了證明自己已還錢,不惜公開對方的帳戶,寫住「WEI OU YANG」,亦即歐陽偉的拼音。(受訪者獨家提供)

她甚至自爆不介意公開銀行紀錄,表示自己用17萬美金購買私人飛機,並說:「我買一架飛機咁多錢,你嗰3萬蚊美金會唔會唔還畀你?」她又譴責對方相隔多年、在她已還錢後公開當初的借款影片:「我實實在在要還番畀佢,咁,即係佢而家再攞番一個佢冇刪嘅視頻,仲要喺呢個時間先拎嚟聲討我,我覺得佢蹭熱度囉,呢種行為真係好可恥啊。」對於阿偉指Chris曾傳裸照,她解釋:「我曾經有接觸他,當時沒有真正見面!我有發過性感照片,不是裸照!見面我沒有和他一起!還有為什麼我有銀行流水。」

李龍基未婚妻CHRIS曬還錢記錄 自爆大手買賣私人飛機証財力雄厚

李龍基女友Chris被爆發生性關係3次借3萬唔還 激動澄清逐點反擊

李龍基未婚妻王青霞(Chris Wong)指銀行記錄上除了有還款3萬的證據,兩筆17萬元是買私人飛機,力證財力雄厚。(受訪者提供)

1月20日:網台指王青霞曾冒認繆騫人女兒呃錢

1月20日,YouTube頻道「D100 Radio」主持人潘小文在直播指,Chris曾於多年前冒認繆騫人及王穎的女兒在行內招搖撞騙,「當年呢個女士透過已經離世嘅Nel Nel(張學潤),去加微信,自稱係繆騫人同王穎個女,直接走去問人借錢。」Chris則向《香港01》強烈否認以上事件。她先表示李龍基也認識她的父母,又指她的母親與繆騫人認識。她說:「我母親和她一樣是上海人倒是真的也認識,她住在三藩市,更加特別因為我老公演出去聽歌,這個大家太假了,全世界都知道繆騫人是丁克(Dink意為雙收入、無子女)人家喜歡我老公,四十多年前到現在我老公去三藩市佢都有偶然捧場。」、「繆騫人息影多年,沒有必要搞著她,她現在支持我老公也不會合照或者爆(曝)光,所有人都知道繆騫人不生小朋友,何況我出生的年紀人家還沒有息影,她九十年代才息影的。」

李龍基未婚妻王青霞被指冒認繆騫人女兒 激動反擊:這個太假了

Chris被指曾冒認是息影女星繆騫人女兒,並以此身份借錢,不過她曾向《香港01》否認事件,又指母親與繆騫人相識。(網上圖片)

1月21日:李龍基接受網台訪問與主持離奇大和解 王青霞當場畫畫

1月21日晚上,李龍基與Chris居然接受一直大力攻擊二人的YouTube頻道Smart Travel專訪,可說是峰迴路轉。因為主持人Tsar Pang曾發布至少30多條短片抽兩人水,狂轟Chris講大話是老千、取笑基哥鹹濕基、戴綠帽等,同時提出多項質疑。殊不知他們碰面時,氣氛非常和諧,Tsar Pang並沒有如早前所講般質詢二人負面醜聞,而是請基哥分享登台趣事、甜蜜愛情故事等等。

她當日曾攻擊Chris的畫作造假,於是在訪問期間她要求Chris即場畫出自己的肖像,雖然是速畫,但畫功明顯與她平時IG的鬼斧神功相差甚遠,不過主持人竟一改以往辛辣作風,大讚滿意說:「佢個形出咗嚟喇喎,佢真係識畫喎,好短時間勾咗我出嚟,唔好再話佢唔識畫畫。」還叫大家放Chris一馬,不要再說她買畫。她更叫網民不要再生安白造、枉作小人挖對方黑材料等等,網民都說態度簡直與之前判若兩人。

網紅曾落力數臭李龍基Chris 新片突轉軚遭網民狂轟笠水退訂閱

Smart Travel找來基哥及Chris受訪,邀請Chris即場畫畫,雖然畫功不算太好,但主持人卻激讚,更叫大家不要再誣捏Chris買畫,口風轉得太快,令觀眾感詫異。(YouTube@Smart Travel)

1月22-23日:王青霞清空社交平台 上律師樓尋求法律意見

而1月22日起,Chris逐步刪光IG的800多個貼文,基哥向《01娛樂》表示:「因為已經交給法律團隊去處理,所以不便再發表任何言論,見諒!」Chris於1月23日凌晨貼出一些還錢證據、在杭州學直升機的畢業典禮照等,更上載一張對話截圖,指自己「受到死亡恐嚇和不實指控。」同日她再在IG寫道:「一切交給法律公正處理。」並貼上范德偉律師事務所的門外照片,以及諮詢有關人員的情況。她說:「一切已經交給法律處理!銀行交易紀錄法律人士已在線重新獲得準確數據和帳戶資料信息,我本人把銀行帳戶和銀行資料文件全權交給法律,也沒有辦法修改,律師在公正的前提下重新核對資料正確性,我不便就資料進行披露,律師也要求我這個階段停止披露,全部交給法律處理!」

與李龍基昔日甜蜜合照全數刪清 Chris突整頓IG疑避是非

未婚妻Chris是非纏身被轟造假 李龍基封口前26字終極回應

李龍基未婚妻Chris刪清IG 再狂貼早已還錢證據:受到死亡恐嚇

李龍基未婚妻Chris上律師樓搵幫手 對方係法律界紅人仲拍過戲

Chris王青霞1月22日刪清IG後,再於1月23日連續更新5篇反擊。(IG:@chrisart1017)

1月26-27日:王青霞被指早嫁美國軍人 李龍基嚴正否認戴綠帽

而基哥與Chris的關係可說是打風都打唔甩,二人繼續孖住出席團年飯局,與胡楓(修哥)、羅蘭、葉童、蘇姍、葉子楣等聚會,影大合照時Chris箍實李龍基,又靠在對方膊頭,兩人對着鏡頭展露笑容,心情不錯。本來事件理應隨著當事人封口及進入法律程序而平息,不過1月26日晚上,邵子風、水哥主持的YouTube頻道「無糧軍師Water」刊出一些從Chris社交平台取得的舊相,她與一名疑似是美國海軍的男士親嘴、拿著「Bride to be」皇冠的自拍等等,YouTuber質疑Chris 18年向歐陽偉借錢後,幾個月間就與另一名疑似美軍結婚,但同時又與基哥發展,有一腳踏兩船之嫌。

李龍基與未婚妻Chris懶理傳聞出席飯局 箍到實挨住膊頭依然煙韌

即使負面新聞纏身,李龍基仍帶Chris出席與圈中人的飯局,並且箍到實挨住膊頭。(IG@candymancandy)

資深傳媒人汪曼玲,在飯局上與Chris及李龍基合照。(fb@汪曼玲)

不過翌日(1月27日)基哥就向《01娛樂》嚴正否認戴綠帽,他表示:「我2018年9月尾,去到鳳凰城重見Chris,10月2日離開,10月17號Chris舅父為她開一個生日會,會中有男士提出訂婚!相信如果我沒有出現,好有可能(我強調有可能)訂婚會成事的!後來我離婚後,在2019年的8月才和Chris一齊!請問何來綠帽之事?」他透露Chris 19年4月後已沒返回美國,經常陪在自己身邊,亦再冇見過該名美軍前男友,而同年尾Chris更和對方說清楚,二人早不再是男女朋友關係,基哥補充:「Chris知道自己最愛是誰!前男友亦好理解。」

獨家|王青霞被指18年已跟美軍結婚 李龍基還原時序否認戴綠帽

YouTube頻道「無糧軍師Water」指Chris有位美國老公,懷疑她於18年已跟一名疑似美國海軍的男子結婚。(YouTube@無糧軍師Water)

Chris與基哥相識多時,但正式一齊的時間,基哥說是19年8月他與前妻離婚後。(微信圖片)

李龍基接受胡楓訪問 剖白愛的宣言包容女友過去:佢話以後會乖

而在基哥澄清冇戴綠帽的同日,他現身胡楓(修哥)的小紅書頻道接受訪問,基哥表示自己沒想那麼多,還說:「只要其實我哋知道,Chris愛我,我愛佢就足夠。」、「講真每個人都有佢嘅過去,好多人摷佢嘅黑材料畀我睇,OK,我諗佢有佢嘅過去,講真我都有黑材料,但係冇人摷出嚟咁解咋嘛,不過千祈唔好摷啊。只不過我真係覺得,人一定有個程序,過去嘅由得佢過去。」、「佢成日同我講,『我以後會乖乖哋』,咁就得啦,唔需要太多,以後乖乖哋就OK。」

李龍基親自回應王青霞複雜過去 發表愛的宣言:佢話以後會乖乖哋

李龍基向胡楓說:「Chris愛我,我愛佢就足夠。」(片段截圖)

1月28日:《香港01》發布王青霞假學歷調查 有機構擬採取法律行動

的而且確,感情從來都是兩個人的事,本以為基哥這段愛的宣言,終於可以為半個月來的是非和風波畫上句號。但就住外間最為關注的假學歷、偽造文書等指控,《香港01》獨家聯絡多個單位,查核Chris的學歷和專業資格真偽,其中美國飛行學校Pacific States Aviation(PSA),簽署證書的PSA主席Rashid Yahya明確表示並無王青霞(Qingxia Wang)的任何紀錄,還反問記者可否採取法律行動追究。

01獨家調查|李龍基女友學歷成疑 美國學校證未就讀或採法律行動

王青霞曾表示學習飛行的學校是Pacific States Aviation,但PSA稱PSA數據庫並沒有「Wang QingXia」的紀錄,故此王青霞從未在PSA就讀課程。(王青霞 Instagram)

李龍基未婚妻王青霞(Chris),晒出過中國、美國、荷蘭等多個學歷證書,其中美國飛行學校Pacific States Aviation,明確表示並無王青霞的任何紀錄,或採取法律行動。

而Chris曾展示2019年度中華人民共和國國務院簽發的「國家科學技術進步獎」一等獎證書,該獲獎項目是「ARJ21噴氣支線客機工程」。不過翻查科學技術部發布的資料,主要完成人和獲獎者皆沒有王青霞這個名字。Chris在證書被質疑造假後,已向傳媒改口稱這張證書只是朋友改圖;而「ARJ21噴氣支線客機工程」主要完成人獲獎者田劍波,對《香港01》記者表示並不認識王青霞,強調有關獎項的證書只有主要完成人才擁有,但他稱參與研究的人數可以有幾千人。中國航空學會職員回覆《香港01》查詢時則表示,獎項依據獲獎名單為準。

王青霞也曾展示2019年度「國家科學技術進步獎」一等獎證書,但獲獎的名單沒有她的名字。她其後改口稱證書是朋友改圖。

「ARJ21噴氣支線客機工程」主要完成人獲獎者田劍波,是ARJ21新支線飛機的副總設計師,他對《香港01》表示並不認識王青霞。(中國科學技術部網站)

至於最多人關心的美國史丹福大學「Mechanical Engineering in Computer Science」學位證書,翻查史丹福大學工程學院網頁,王青霞證書上的機械工程及計算機科學屬兩個截然不同的學系,雖同樣在工程學院,但未見有任何從屬關係。Chris在被質疑後,曾改口謂自己修讀的是史丹福大學短期課程,惟史丹福大學的學位證書,在「degree of」(學位)後一行,會列出學士、碩士或博士(Bachelor, Master, Doctor),「in」之後一行才會列出畢業學科,如「Master of Engineering in Computer Science」(計算機科學科學碩士)。但非學位課程的證書,不會列出「degree of」,只會列出「certificate」(證書),排版亦有所不同。《香港01》向史丹福大學查詢事件,惟在截稿前未有回覆。

美國史丹福大學的證書範本,與王青霞所展示的證書格式有所不同。(網上圖片)

另外,王青霞亦曾在社交網站展示北京航空航天大學EMBA課程試卷,北京航空航天大學經濟管理學院的教職員,卻指2016/17年度的EMBA課程已停止招生,最後一屆EMBA課程是在2015年開學,而該課程要求入讀學生有八年工作經驗及四年管理經驗。該名教職員稱對王青霞沒有印象,但由於北航現時正值寒假,要2月中開學後才能正式核實身份。

王青霞亦在社交網站展示北京航空航天大學EMBA課程試卷,自稱在2017年已完成EMBA課程,被質疑為何考試時可拍照。(王青霞 Instagram)

北京航空航天大學現時正值寒假,要2月中開學後才能正式核實王青霞身份,但教職員就指,王青霞聲稱自己2016/17年度就讀過的EMBA課程,早在2015年已停止招生。(北京航空航天大學網站)

《香港01》曾向李龍基查詢王青霞學歷的問題,但記者未開始提問相關問題,他已稱所有事情交由律師處理。當記者欲向他講述一遍查詢的問題,他僅重申所有事情交由律師處理,也可提供律師電話查詢,未有聽取記者的查問。