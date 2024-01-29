黃妍忙完新歌《日光漂白》即預告推出專輯　J.Arie首次為劇集配樂

人氣歌手黃妍（Cath）及雷深如（J.Arie）昨日（28日）出席了黃埔一商場的《春之音樂祭》活動，她們二人為歌迷演繹多首經典歌曲，在嚴寒下與現場觀眾共度一個愉快周末，為歌迷帶來絲絲溫暖。

黃妍及雷深如出席了黃埔一商場的《春之音樂祭》活動。

黃妍及雷深如出席了黃埔一商場的《春之音樂祭》活動。

黃妍早前為電影《白日之下》深情演繹的大熱歌曲《日光漂白》推出後，她繼續努力投入音樂工作。活動上，黃妍表示即將推出專輯，其多首歌曲都是精挑細選，並與不同的音樂單位合作，希望能為歌迷帶來全新驚喜。最近正積極為重返錄音室作好準備，在錄製過程及培養情緒各方面都一絲不苛、落足心機，務求呈現不一樣的自己，請粉絲密切留意。此外，黃妍在寒冷的天氣中，與大批歌迷在暖笠笠的環境下以歌聲互動，並預祝大家龍年快樂，龍馬精神，新一年事事順心。

黃妍表示即將推出專輯，其多首歌曲都是精挑細選，並與不同的音樂單位合作，希望能為歌迷帶來全新驚喜。

另外，J.Arie推出上一隻實體碟及演唱會經已是兩年前的事，她今次活動更特意在活動上與歌迷重溫其經典歌曲，炒熱氣氛。活動上，J.Arie表示最近忙於宣傳新歌《甜心老爹》，亦打算下個月便會推出新歌，並希望於今年推出大碟，答謝粉絲們的支持。在年初三，J.Arie 首次為ViuTV劇集《飛黃騰達》參與配樂，希望觀眾多多支持。