專訪｜陳蒨葶被網民指整容 大方回應：打下蘋果肌好普通嘅事

38歲陳蒨葶最近參加TVB節目《中年好聲音2》表現突出，深受觀眾歡迎。蒨葶最近接受《香港01》 專訪回應在2022年以浴巾圍住全身坐在浴缸介紹新樓盤，結果被網民鬧太不雅，至今依然未能平息網民留言攻擊。她說：「唔開心就一定有，當然返工嘅時間都有好多唔好嘅目光，我亦都同公司講，不如我放一個禮拜假，避一避先。」

38歲陳蒨葶最近接受《香港01》 專訪。（梁碧玲攝）

為什麼會選擇參加《中年好聲音2》

蒨葶在2010年以藝名葉慧婷出道，當時她在樂壇取得不錯的成績，第一張EP《新一天》更連霸三星期HMV冠軍榜位置。不過後期因為唱片公司合約糾紛，而選擇淡出樂壇。對於今次選擇參加《中年好聲音2》，她說：「因為其實我上年都有報，不過可能就冇通知到，同埋因為自己鍾意唱歌，冇諗過10年後係會畀一個中年界別去參加一個節目騷，又可以繼續追夢呢！」

被問到為什麼當年突然決定離開樂壇，她說：「因為同公司好多問題出現，就令到冇得再繼續。」至於有否考慮過轉唱片公司，她坦言：「嗰陣時冇得轉，其實嗰陣時都有抑鬱症，因為個心都未平復，好似上一秒做緊演出，下一秒就乜嘢都冇得做，好似破滅晒所有嘢，一時之間接受唔到，要一段時間先可以起返身。」

陳蒨葶最近參加TVB節目《中年好聲音2》表現突出，深受觀眾歡迎。（照片來源：《中年好聲音2》截圖）

單曲《新一天》MV。（照片來源：環星音樂YOUTUBE）

如何渡過抑鬱症階段

蒨葶憶述10年前患上抑鬱症階段，她表示：「日日喺屋企，咩人都唔想見，淨係成日喺屋企喊。你又見到媽咪好戥你難過，但媽咪又做唔到啲乜嘢。朋友們又會成日同我講電話，又唔係好想見人，即係成日收埋自己，所以令到自己個人會越嚟越收埋。」她形容當時已經維持一年憂鬱的情況，察覺自己情況惡化。她說：「身邊嘅人，每日都鼓勵你，你都唔想佢失望，又唔想屋企人擔心，咁就靜靜雞接job，個人先慢慢行返出嚟。」

提到抑鬱症期間有否動搖過輕生的念頭，她坦言：「慶幸就冇嘅，我都唔鼓勵人哋咁容易輕生嘅念頭。你個人就好似乜都冇晒咁樣，嗰一吓就收埋自己乜人都唔想見，但有屋企人同埋朋友都係一個support。」被問到會否因此而暴瘦，她直言有，並表示：「最鍾意嘅甜品都食唔落。好慶幸有咁樣嘅經歷，令自己成長咗。你又肚餓，但係見到嘢食又唔想食，好似維持咗成個月差唔多，所以要令到自己慢慢重新振作。」

蒨葶憶述10年前患上抑鬱症階段，連自己的母親也十分難過。（梁碧玲攝）

重提2022年拍圍浴巾廣告賣樓被網民鬧爆太出位

蒨葶曾轉行做地產，她在2022年以浴巾圍住全身坐在浴缸介紹新樓盤，結果被網民鬧太不雅及過分出位。她表示：「其實嗰件事就係因為發展商嘅要求，因為係介紹緊一個豪宅，亦都係一個豪華嘅大浴缸，就係想着個浴袍喺個浴缸嗰度拍，其實嗰度得個3秒，我冇諗過咁大迴響，同埋外國好多樓盤嘅片都係咁樣。」她直言從來沒有想過有那麼大的迴響，更再度表示：「我都係做緊發展商嘅嘢，同埋我入邊都係打晒底，都係一件褸一條浴巾去拍，可能冇人敢做過，可能大家就會覺得我比較出位。我自己就真係冇乜嘢要求出位。」

蒨葶在2022年以浴巾圍住全身坐在浴缸介紹新樓盤，結果被網民鬧太不雅及過分出位。（照片來源：利嘉閣地產 RicaChannel YOUTUBE）

是否認為影片拍攝尺度過大

提到是否認為影片的尺度太大，蒨葶表示：「拍嘅時候知道發展商咁樣要求，我亦都有問過公司同上司好唔好去做。尤其是喺香港，你突然之間要咁樣嘅情況去拍，我當然一定要詢問吓OK唔OK，會唔會有啲乜嘢問題！但當然出咗嚟嘅結果就會畀人『狂插啦』。」她繼續指其實公司有為她澄清，並表示：「呢件事係公司都知道同埋批准嘅。」至於有否曾後悔拍攝，她說：「如果知道係咁大件事，我當初就唔拍。」

提到有否因事件影響情緒崩潰痛哭，她坦言：「咁又冇嘅，唔開心就一定有，當然返工嘅時間都有好多唔好嘅目光，我亦都同公司講，不如我放一個禮拜假，避一避先。我都係覺得同公司做嘢，點解覺得係我自己問題，點解係我嘅錯呢！點解所有唔好嘅嘢都係指向我身上，嗰陣時好多好難聽嘅說話我都聽過，你都知道網民嘅威力係幾咁大，佢哋講嘢唔使負責任。」她在受訪期間一度激動表示：「因為當時我嘅身份係地產代理，唔係因為葉慧婷嘅身份，咁如果我話俾你聽我係用葉慧婷嘅身份去拍呢條片，就冇得去批評我，啱唔啱先？呢啲嘢都冇得控制，接受囉！我一定知道好多人會攞返出嚟講，我都預咗嘅，咁都幾好呀，有嘢講陳蒨葶就係拍浴巾片嗰個，當娛樂新聞一宗。」

陳蒨葶坦言曾經因為網民的攻擊而感到不開心。（梁碧玲攝）

回應外界質疑收巨款引誘拍攝

蒨葶回應外界質疑收巨款引誘以浴巾圍住全身拍攝新樓盤廣告一事，她表示：「我真係幫公司做嘢冇收過錢，呢樣嘢公司都有幫我澄清過，點解落架，因為唔想再有任何啲人，或者同行再攞呢條片去攻擊我，再攻擊我同埋公司都好，始終都唔係一件叫做同行攞嚟攻擊嘅一個話題，所以公司先至會落架，發展商都同意。」她強調沒有收過任何款項，並笑言：「好慘，早知我用葉慧婷身份去收錢拍呢條片好過。」

陳蒨葶強調沒有收過任何款項引誘以浴巾圍住全身拍攝新樓盤廣告。（梁碧玲攝）

曾被外界批評整容

近年被網民指與過往用藝名身份葉慧婷出道的樣子不一樣，質疑曾經有整容，她大方回應：「顏值再進化，我覺得幾開心呀！我只可以話化妝師嘅功勞係非常之大，我哋TVB嘅化妝師係化得好靚，我覺得一集比一集靚。」講到是否一直有維持保養，她說：「一定係啦！如果你話去到整容嗰啲，點樣係整容開刀做啲大手術先至叫做整容，譬如做一啲嘅護膚可能打吓蘋果肌，都係一啲好正常嘅事。我覺得微調可以話係大家都會做嘅嘢，最緊要嘅效果出嚟靚同埋好，如果大家都覺得顏色再進化係靚，即係好事。」被問到過去有否注射雷射，她表示：「有雷射打吓斑同埋水光針嗰啲。」

陳蒨葶出席新城頒獎典禮拉票活動。（照片來源：IG@sinting_yt1030）