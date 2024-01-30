阿Sa蔡卓妍與中性打扮友人撐枱腳　對方背景驚人仲係佘詩曼經理人

Twins最日在紅館舉行演唱會，掀起大批網民的集體回憶。最近有網民拍到阿Sa蔡卓妍秘密地與一位「男士」食飯，而引起網民熱議。不過原來身旁的的友人其實是佘詩曼經理人，陳欣健女兒陳易遙（Joanne、前名陳早茵）。

Twins演唱會掀起大批網民的集體回憶。（資料圖片）

前日（27日）有網民在小紅書分享，上月在上環一間貴價日式燒肉店巧遇阿Sa蔡卓妍的片段，該網民留言寫道：「偶遇阿Sa！在香港真的吃個飯都能偶遇明星，阿Sa真人好美、好可愛，第一次這麼近距離看見明星！」當時阿Sa正在用餐，旁邊還有一名中性打扮的女性。有網民就留言問：「那男的是誰？」其實與阿Sa飯聚的，是佘詩曼經理人。

有網民在小紅書分享，上月在上環一間貴價日式燒肉店巧遇阿Sa蔡卓妍的片段。（小紅書）

蔡卓妍與中性打扮友人撐枱腳。（小紅書）

佘詩曼經理人陳易遙（Joanne）是陳欣健與邵氏女星尤情（原名張蓉蓉）的長女，陳欣健多年來與英皇集團主席楊受成交情要好。陳易遙與楊受成次女楊黛思亦是好閨密，在陳易遙的IG上亦經常見到兩人合照。從事經理人工作多年的陳易遙，在圈中人緣甚廣，與何超瓊、劉嘉玲、容祖兒、阿Sa等亦是好友。

阿Sa原來係同佘詩曼經理人陳易遙食飯。（IG圖片）

陳易遙與佘詩曼相識多年，佘詩曼當年離巢TVB後，在陳易遙建議下開設工作室，更成為佘詩曼經理人至今。有指當時佘詩曼一度想推掉劇集《延禧攻略》，陳易遙則游說佘詩曼接拍，最後成功令佘詩曼在內地爆紅。本月初佘詩曼在《萬千星輝頒獎典禮2023》再奪視后，在IG感激背後團隊，更特別多謝經理人陳易遙，大讚對方為「戰友、知己、保姆、管家、好朋友嘅另一半、我肚入邊條蟲、我最愛嘅經理」。

陳易遙，在圈中人緣甚廣，與何超瓊、劉嘉玲、容祖兒、阿Sa等亦是好友。（IG圖片）

陳易遙（Joanne）是陳欣健與邵氏女星尤情（原名張蓉蓉）的長女。（IG圖片）

近年陳易遙更曾傳出力追單身多年的佘詩曼，不過佘詩曼早在2018年已澄清對方是戰友，並表示大家不要作無謂揣測，最近佘詩曼更直接公開對方已為伴侶，為無聊緋聞澄清。