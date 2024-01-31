視帝細11年嬌妻被爆黑歷史　疑KTV上班性感女僕裝陪客合照流出

現年44歲的林峯於2019年與細他11年的老婆張馨月（Carina） 結婚，並於2020年9月底宣布女兒「格格」出世，兩人由拍拖至結婚到生了小朋友，都一直愛得十分Sweet，一家三口生活幸福愉快。張馨月亦甘願做老公背後的女人，專心相夫教女，她亦不時會於社交網分享她的日常生活點滴。然而張馨月每次曬幸福時卻總會莫名會惹來一些網民的抨擊，不時被狠批，甚至拿她與林峯舊愛吳千語比較。

林峯與老婆張馨月及囡囡一家三口。(微博圖片)

日前張馨月分享了林峯陪她看蔡依林演唱會的短片放閃曬恩愛，即惹來網民酸爆質疑林峯為何不買座位較前的門票，要老婆坐山頂位置，又有網民嘲諷張馨月捏住喉嚨扮嬌嗲。未幾，更有網民翻出聲稱是張馨月多年前在KTV任職的一些舊照，當中包括疑似她穿着粉紅色露肩女僕服，與多位男士的合照，亦有一張疑是她跟女友人躺在床上蓋着被子的晒腿照。網民留言表示：「這種女人情史豐富，還在KTV做過。」張馨月之前亦曾被指做過情趣內衣模特兒，又指她拜金和有機心，對此林峯回應說：「以前太太獨立生活不容易，對我來說並不是甚麼黑歷史，希望大家用正確目光對待所有人。」

疑似是張馨月在KTV任職時穿女僕裝與男士合照。(網上圖片)