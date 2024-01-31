前亞視一姐薛影儀獲62歲爆肌男星公開示愛　竟拒絕合照黑面派檸檬

「前亞視一姐」薛影儀已回復自由身，不時與好友黃榕齊齊出席活動。兩人日前（28日）現身黃夏蕙的慈善晚宴，阿儀竟獲62歲音樂人周啟生當眾示愛！

阿儀與好友黃榕出席黃夏蕙的慈善晚宴。（IG圖片）

阿儀與眾人大合照。（IG圖片）

阿儀前晚出席黃夏蕙在沙田舉行的慈善晚宴，其後於IG上載了與盧海鵬、劉錫賢等前輩合照，網民留言問：「阿儀你可唔可以同我結婚？❤️」、「阿儀幾時到我同你嘅婚禮？」，過阿儀未有理會。喜歡阿儀的不只網民，就連當晚有出席晚宴的音樂人周啟生亦被阿儀迷倒，不過阿儀竟然大派檸檬，不肯與對方合照。

周啟生亦有出席黃夏蕙的慈善晚宴。（Facebook圖片）

周啟生經常做gym操肌。（Facebook圖片）

周啟生前晚在Facebook上載與黃夏蕙的合照，並提及阿儀：「喺席間我見到一位我內心非常之心怡（儀）嘅女性，可以話係我心目中嘅女神！嗱嗱臨走去佢旁邊問佢：『可唔可以同我合照啊？』點知佢連忙耍手擰頭，我唯有企喺佢後面夾硬影咗一張相！此刻嘅我，唔多唔少都帶點失落同埋挫敗感……」周啟生還向阿儀喊話：「你唔愛我唔緊要，但係你唔可以阻止我繼續愛你！」

周啟生公開向阿儀示愛慘食檸檬。（Facebook圖片）

周啟生繼續笑言：「從小就覺得自己好靚仔，經過今晚滑鐵盧一役，係時候應該學識謙卑，同埋好好咁樣反思一下！」之後又在留言補充：「其實要補充一句，當時阿儀女神忙碌於食嘢，同埋睇緊電話，佢根本冇回頭望我一眼，我可以好肯定，如果佢回頭望我，唔望不特止，一望就會愛上我，直至到佢不能自拔為止！哈哈！」