TVB視帝由歐洲車「換」39萬國產車　曾揸積架跑車落街買餸極豪氣

現年59歲的三屆視帝黎耀祥近年北上發展，並與太太梁耀蓮（Julia）移居中山，進軍抖音，經常拍片介紹當地美食，實行轉型做「美食KOL」。黎耀祥榮升視帝後身家幾級跳，由公屋跳到如今三千萬的低密度獨立屋，又在內地住大屋。

黎耀祥夫婦與劉青雲與郭藹明聚會。(抖音截圖)

搵銀賺不停，近日黎耀祥原來又換新車，今次是新上市的國產車。黎耀祥攞車時與新車比耶合照，仲收花獲祝賀。黎耀祥瞓在新車上，相當寫意。翻查網上資料，該款車型本月上市，4款配置車型售價35.98萬元至41.98萬人民幣，換算下即入場價39.7萬港幣，對黎耀祥來說絕對是小意思，不過亦有人猜測有機會是賣廣告。該網民曬出合照，發文指：「TVB影帝“周伯通”黎耀祥提車小鵬X9。又一位明星提X9，MPV真是藝人最愛」。

黎耀祥買國產車。（抖音）

黎耀祥一向是愛車之人。黎耀祥事業順風順水後，由買日本車變買歐洲車，多年前更買下300萬的麥拿倫（Mc Laren）跑車，更揸住跑車落街買餸。黎耀祥也擁有寶馬、Land Rover，老婆亦曾被拍得開住積架名車出入。黎耀祥兒子黎正橋到美國讀書，黎耀祥花大錢買下300萬的林寶堅尼給囝囝做禮物，而兒子又有大黃蜂Camaro座駕，常於社交網大曬名車。據傳媒報道，多年來已入手4輛超過千萬名車，相當豪氣！

黎耀祥曬國產車。（抖音）

黎耀祥曬國產車。（抖音）

好寫意。（抖音）

黎耀祥是愛車之人，多年來已入手4輛超過千萬名車。（TVB截圖）

黎耀祥於《2009年萬千星輝頒獎典禮》中奪得「最佳男主角」、「我最喜愛的電視男角色」成為雙料視帝。（劇照）