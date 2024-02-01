《愛．回家》綠葉王定居中山買車　曾被爆商演出場費6萬好好搵

現年67歲的王俊棠過往多數飾演惡霸、打手、社團人物等，有「TVB御用惡人」之稱，但近年他在處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演池富，經常與根叔（劉丹飾）鬥氣，形象搞笑入屋，深受觀眾喜愛。王俊棠自2021年開始積極拍抖音片發展內地市場，不時分享在內地生活的點滴，日前他更拍片自爆已定居中山：「定居中山，為了方便還是買台車吧，看了挺滿意。」

王俊棠在處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演池富。（電視截圖）

王俊棠不時拍片分享在內地生活的點滴。（影片截圖）

王俊棠自爆已定居中山，並決定買車。（影片截圖）

王俊棠在片中講道：「我今天呢要買一台車，這沒有車呢就很麻煩，所以我搬上來三鄉呢，就決定了要買一台車。」據知王俊棠購買的這款車是國產車，售價約14至21萬人民幣（約15至23萬港元），有網民留言道：「黎耀祥買了小鵬X9。」而王俊棠就回覆：「他有錢。」翻查資料所示，小鵬X9售價35.98萬元至41.98萬人民幣，即入場價39.7萬港元，看來視帝與「綠葉王」的經濟實力仍有明顯差距。

買車。（影片截圖）

黎耀祥同樣買國產車。（影片截圖）

王俊棠好老實。（網上截圖）

其實王俊棠在內地發展時間不算太長，但收入都算可觀，去年他曾被爆商演出場費為6萬元人民幣，而王俊棠的兒子王東泰亦曾大爆爸爸希望長駐內地：「佢熱愛中國，如果香港冇咩事佢都想留係（喺）內地，同埋好好搵。」不過原來王俊棠已定居中山，但本月初他都有出席TVB盆菜宴，更拍片同大家分享熱鬧場面！

王俊棠的兒子王東泰曾大爆爸爸希望長駐內地。（IG截圖）

王俊棠在本月初出席TVB盆菜宴。（影片截圖）

更拍片同大家分享熱鬧場面！（影片截圖）