瘋傳古天樂向宣萱表白成功「震驚13億人」　網民笑︰一早知假冇睇

內地娛樂新聞時有令人震驚的消息傳出，但大多數都是所謂的「fake news」且更是離譜、不實的報道，例如經常會「預告」某些知名藝人的死訊，錯誤報道兩位毫無相干的藝人的婚訊，甚至是某些已離世藝人「復活」的消息。最近有內地內容農場報道有古天樂向宣萱表白成功，可算是「震驚13億人」的程度，這篇報道更成功引起網民留意，且激烈討論。



有網民話想睇宣萱畀古天樂摑。（資料圖片）

宣萱的確有資格講睇住古天樂由白變到黑。（網上圖片）

近日內地內容農場出現一篇「古天樂突然高調表白宣萱！28年知己終成愛人！恭喜！」為題的文章，影片封面更印有「愛你不止一生一世」字樣及古天樂和宣萱的合照，實在令人哭笑不得。

網民真係心水清。（截圖）

大多數人都知係假，留言純粹玩吓gag。（截圖）

大多數人都知係假，留言純粹玩吓gag。（截圖）

有網民在討論區開po討論，亦引來不少網民留言，不過大多數留言是「玩嘢」居多，第一個留言就已有人取笑：「內容農場都信，你老豆老母咁多年嚟都係晒（嘥）米飯。」之後還有網民「跟隊型」，留言說：「真，我係古天樂」、「我係宣萱」、「我係牧師」、「我係古天樂司機」、「我係作嗰個記者」、「真，我在場」等等，十分爆笑。

呢位網民有taste。（截圖）

2）古天樂宣萱，若計上正在開拍的《尋秦記》電影，共合作8次。（《尋秦記》截圖）

之後也有網民指出，其實數年前也傳出過古天樂與宣萱結婚的消息，相信是假新聞再度翻炒。翻查資料，2019年傳出相關新聞後，當年古天樂經理人亦急急出面澄清非事實。「當然不是，網上什麼都可以傳，不是事實。」之後古天樂出席《掃毒2天地對決》首映禮時，也懶理，對新聞只是回應：「唔係事實，唔回應。」