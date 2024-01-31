東張西望｜荃灣豬肉檔負責人勁似姜濤　網民：威威2.0

昨日（30日）的《東張西望》講到荃灣大河道一個豬肉檔有老鼠「開party」，老鼠趁晚上豬肉檔沒人就出來開吃，而第二天《東張西望》攝製組便登門向肉檔了解老鼠「開party」狂吃肉一事，意外驚見肉檔職員同一頂流歌手撞樣。

荃灣大河道一個豬肉檔有老鼠「開party」，老鼠趁晚上豬肉檔沒人就出來開吃。(節目截圖)

意外驚見肉檔職員同一頂流歌手撞樣。(節目截圖)

該肉檔位於荃灣大河道，在楊屋道街市附近，其實之前該處已經曾經有出現過肉檔職員與歌手撞樣，而當時該名肉檔職員更紅極一時，還有不少的粉絲，難道楊屋道街市附近「盛產靚仔」？今次肉檔職員叫張先生，有網民就覺得這個張先生與MIRROR成員姜濤十分相似，而這位肉檔職員看上去約20多歲，加上頭上的髮型也是現在年青人的標準，所以看上去的確有像。

有網民就覺得這個張先生與MIRROR成員姜濤十分相似。(節目截圖)

MIRROR成員姜濤屬兔，這個生肖人士在龍年感情上是非較多。（資料圖片）

張先生在訪問中雖然戴著口罩，加上小小的眼睛，但看上去也跟姜濤有70%相似。有網民立即截圖分享說：「姜濤轉行做猪肉佬？」立即引出不少網民回應：「回到未月巴時」、「堅似」、「見到佢都即刻嘩~咁似姜濤既」、「呢個靚仔好多喔」、「嘩，不得了，不要除口罩，威威2.0」、「但呢個靚仔好多喎😁😁😁不過除低口罩😷驗收先講🤣🤣🤣」…..等，即時引起不少話題。

張先生在訪問中雖然戴著口罩，加上小小的眼睛，但看上去也跟姜濤有70%相似。(節目截圖)

但因為不少網民都經歷過上一次「豬肉威」事件，都紛紛叫他脫下口罩再說，亦有不少網民都覺得他跟姜濤很像，怎至有網民覺得他比姜濤還帥，但帥這個標準的確又因人而異的。