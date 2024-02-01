《Hands Up》女神26歲生日大解放　激罕騷深長事業線震撼眼球

在無綫兒童節目《Hands Up》中扮演「蚌蚌公主」的曹銦玲（Natalie），樣子甜美，尤其笑容最煞食，不少網民都被她的笑容融化，讚她好Pure、好True，勁GFable。昨日（31/1）是曹銦玲的26歲生日，她選擇與網民同樂，激罕分享性感相。

曹銦玲生日與網民同樂，激罕性感示人。（IG@cholingggb）

大騷事業線。（IG@cholingggb）

平時在節目中給人感覺可愛、斯文的曹銦玲，原來是禾稈冚珍珠，她在社交平台上載了手捧生日蛋糕的相片，但大家的焦點當然不是在蛋糕，而是曹銦玲的身材，一身公主打扮的她，戴上皇冠和肩帶，但最吸睛是她那深長的事業線，非常性感，簡直令人流鼻血。而另一張相，曹銦玲則蹺起腳，輕輕托住下巴，擺出一副若有所思的樣子，輕輕露出白滑美腿，但非常牙煙，稍有不慎都會春光乍洩。

一身公主打扮。（受訪者提供）

曹銦玲笑言都26歲了，試下不同路線都好。（受訪者提供）

問到曹銦玲為何突然性感？她回覆《香港01》時表示原本是擔任婚紗相Model，然後順便影輯生日相，並非特想性感，不過她覺得都26歲了，試下不同路線都好。

曹銦玲在《Hands Up》裏面扮演「蚌蚌公主」。（視頻截圖）

曹銦玲平時主持兒童節目給人感覺斯文、可愛，其標誌甜美笑容獲網民讚勁GFable。（Facebook@曹銦玲 Natalie Cho）

《Hands Up》一眾台前幕後。（Facebook@曹銦玲 Natalie Cho）

曹銦玲曾有機會演出處境劇《愛·回家之開心速遞》。（網上截圖）

飾演「綠茶婊」小瑤一角。（網上截圖）

曹銦玲在《你好，我的大夫》飾演一個患有骨癌的少女。（《你好，我的大夫》截圖）

在《靈戲逼人》中，曹銦玲則飾演一名Sales。（《靈戲逼人》截圖）

入行兩年多的曹銦玲是TVB第31屆藝員訓練班學員之一，該屆由馬浚偉擔任校長。除了是兒童節目《Hands Up》主持外，曹銦玲也曾客串演出處境劇《愛·回家之開心速遞》，飾演「綠茶婊」小瑤一角甚有發揮；而去年她也有參演劇集《你好，我的大夫》，劇中飾演一個患有骨癌的少女，演技獲得讚賞；另外在《靈戲逼人》中，她則飾演一名Sales，憑甜美外表令觀眾留下印象。

曹銦玲有份參演《黑色月光》。（受訪者提供）

曹銦玲開心可以和楊怡同場合作。（受訪者提供）

而早前，曹銦玲也到深圳參與了兩套大劇《黑色月光》和《法證先鋒6》。她表示在《黑色月光》中雖然她飾演的角色只拍了一段少少的時間，不過好開心可以體驗深圳拍攝的環境，還有就是可以和楊茜堯同場合作，真的好開心。至於在《法證6》裏面雖然都是很小的角色，但角色都有發揮的機會，所以好滿足。而曹銦玲現時亦有上堂學習，希望提升演技。

曹銦玲私下可愛一面。（IG@cholingggb）

身材不俗。（IG@cholingggb）

腰柔。（IG@cholingggb）

小性感。（IG@cholingggb）

清純一面。（IG@cholingggb）

笑容燦爛。（IG@cholingggb）

勁GFable。（IG@cholingggb）

成熟打扮。（IG@cholingggb）

靚女。（IG@cholingggb）