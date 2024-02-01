黃美棋過大禮曬流星錘龍鳳鈪巨型花膠　金器海味堆滿客廳誠意十足

童星出身的「美棋BB」黃美棋，去年8月獲男友鍾健威（Ray）求婚，並宣布今年結婚，結束11年愛情長跑，當時她已大讚未婚夫：「今次樣樣都完美無瑕，我真心要俾個叻你，今次你係勁嘅，冇乜特別嘢可以報答你，只能用我嘅餘生去繼續煩死你，以後我地要繼續相親相愛，繼續去創造屬於我地嘅未來。」今日（1日）黃美棋分享完成過大禮儀式，相中所見有五對巨型龍鳳鈪、鳳冠、金豬、兩條極粗的金鏈等金器，還有大量海味，當中花膠更大過手掌，足足堆滿整個客廳，可見鍾健威相當豪氣，誠意十足！

童星出身的黃美棋去年8月獲男友鍾健威（Ray）求婚。（IG@meikiw）

足足堆滿整個客廳！（IG@meikiw）

花膠更大過手掌！（IG@meikiw）

即將出嫁的黃美棋臉上流露幸福笑容，她寫道：「好感恩過大禮終於完成Yeah!!!睇住呢一切傳統儀式嘅發生，真係感動到有啲眼濕濕，多謝大家為我哋嘅過大禮咁悉心安排，多謝你哋每個人都好錫我，多謝各位猛男兄弟，最緊要多謝鍾生同佢屋企人對我嘅愛護，所有嘅安排、每樣都係我喜歡的…我爸爸媽媽亦都好滿意你嘅誠意之作。」

誠意十足。（IG@meikiw）

願望成真！（IG@meikiw）

黃美棋透露自己是細女，哥哥娶了位日籍太太，家姐嫁給澳洲姐夫，所以今次是她首次經歷這個儀式：「由細到大我都係度諗，如果將來有一日我出嫁，除咗有龍鳳鈪、金鏈等等，我希望係戴住一個鳳冠。」如今願望成真，黃美棋都非常期待人生踏入新階段：「再次感謝大家嘅愛戴，我們準備迎接新的開始，幸運是我們」！

恭喜恭喜！（IG@meikiw）

金豬牌更刻上兩人的英文名。（IG@meikiw）