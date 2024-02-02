TWINS個唱和音皮膚白滑勁靚女　網民驚訝原來是呢位英皇長腿小花

TWINS在香港紅館舉行的14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，已經過了一半，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）使出渾身解數報答粉絲，除了招牌側手翻，首首金曲都勾起大家的集體回憶，各大社交平台連日來都被演唱會片段洗版。

Twins今次紅館演唱會獲外界好評。（劉智源攝）

有眼利觀眾發現樂隊位置有個熟悉的面孔。（小紅書截圖）

原來是英皇小花曾樂彤。（小紅書截圖）

除了台上演出精彩外，有歌迷發現在台邊樂隊區的合音組中，有個皮膚白滑又靚女的女和音，認真一看，原來是英皇小花曾樂彤，片中曾樂彤穿上演唱會主題衛衣，只化了淡妝，非常低調。

曾樂彤穿上大會服飾。（小紅書截圖）

非常低調。（小紅書截圖）

該歌迷事後在社交平台分享了與曾樂彤的合照，並寫道：「#twins紅館演唱會，突然發現到一個小可愛，英皇小師妹@曾樂彤，人好nice好美～ 全場最佳輔助」。即時驚醒不少網民，紛紛留言：「真正的下一站天后-— 金大喜」、「原來是她。坐在藍閘那天，我看了這人好久。很有律動。」

曾樂彤被觀眾野生捕獲。（小紅書截圖）

引起網民注意。（小紅書截圖）

現年29歲的曾樂彤初出道時有「YouTube界清泉」之稱，主打美容化妝及旅遊Vlog，儲落一班女粉絲，到2017年簽約英皇娛樂，才轉型成為歌手。而曾樂彤與Sa除了同公司外，私下還是好友，二人曾獲時裝品牌的邀請一同到巴黎出席活動；之前阿Sa與麻雀太子爺石恆聰分手經歷情傷時，曾樂彤就曾陪阿Sa去大擦韓燒，感情要好。

阿Sa和曾樂彤感情要好。（IG@choisaaaa)

曾樂彤擁有一對大長腿。（IG@tsangloktung）

女神呀！（IG@tsangloktung）

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