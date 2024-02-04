波波黃婧靈玩你問我答　豪言「一日7次」自爆最鍾意呢個姿勢

波波黃婧靈（Krysella）因為身材突出，初期為「熊仔頭」拍攝YouTube片時已廣受網民關注，其後她亦順勢加入TVB於J2台多個節目亮相，因出位言行成為焦點所在。



波波黃婧靈心情大好與網民玩你問我答。（IG@krysellawong）

波波黃婧靈於2017年加入TVB至今已6年有多，但近來她的出鏡率就愈來愈少，也有不少網民好奇她的去向。日前波波黃婧靈就重新加入YouTube，收集眾多網民問題在片中一一解答。

波波黃婧靈啲答案都真係幾踩界。（YouTube截圖 / 波波 黃婧靈 Krysella）

解決腰酸方法：擺上檯！

有網民問：「點先可以做你男朋友？」她回答：「靚仔，大隻，正囉，同埋錫我買嘢食畀我。我想搵一個餵得飽我嘅人。」也有人問她：「最近忙緊咩？」她就並不是回答拍劇或新節目，而只是說：「而家呢條Q&A。」亦有人表示身材與波波差不多，問有沒有解決腰酸的方法，她就回答：「細個試過，因為細個啱啱開始發育，就唔係好習慣。讀書時一次過上8堂會好攰，所以我會坐前少少，趴喺檯度，卸一卸力。呢個係我鍾意pose，擺上檯！」

波波黃婧靈啲答案都真係幾踩界。（YouTube截圖 / 波波 黃婧靈 Krysella）

解答點解J2台唔見人

有網民問起她的感情事，問她單身了多久，她回答：「兩三年，總之我入咗『後生仔』之後一兩年就散咗，因為我分唔到時間一齊返工、讀書同拍拖，所以我就唔選擇浪費人哋時間。」有網民也表示最近很少在J2看到波波，她也回答：「當然啦，我都冇拍J2，所以你唔會見到我，除咗之前拍咗個《冇人性教育》。」

有網民也表示最近很少在J2看到波波，她也回答：「當然啦，我都冇拍J2，所以你唔會見到我，除咗之前拍咗個《冇人性教育》。」（YouTube截圖 / 波波 黃婧靈 Krysella）

波波曾經在「熊仔頭」YT頻道，也有人問她會不會合作。她回答：「唔會話唔會，因為未來咁多可能性，冇人知，同埋返去拍嘢都幾好。」（YouTube截圖 / 波波 黃婧靈 Krysella）

暗示想再拍「熊仔頭」YT

波波曾經在「熊仔頭」YouTube Channel亮相，也有人問她會不會合作。她回答：「唔會話唔會，因為未來咁多可能性，冇人知，同埋返去拍嘢都幾好。」有網民讚她身材好，問她一星期做多少健身，她回答：「以前全盛時期做足一日7次......唔係，一個禮拜7次，一次三個鐘，仲有打boxing。」有網民十分直接的問她上圍尺寸，她也回答：「我想講有一次IG Story答人哋，我就開張相答『sawadeekap』，跟住我啲friend都笑我係咪玩嘢。」

有網民讚她身材好，問她一星期做多少健身，她回答：「以前全盛時期做足一日7次......唔係，一個禮拜7次，一次三個鐘，仲有打boxing。」（YouTube截圖 / 波波 黃婧靈 Krysella）