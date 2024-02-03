鄭啟泰離世｜曾與DJ黎海珊結婚5年　因花心分開與前女友誕一女

新城DJ鄭啟泰今晚（3日）突然傳出死訊，終年56歲。鄭啟泰日前才宣布與同居2年的女友、前香港滾軸溜冰運動員王雁芝求婚成功，不足兩日卻傳出死訊，令人始料不及。

藝人鄭啟泰先生。（劉智源攝）

鄭啟泰曾於90年代與同是DJ的黎海珊結婚，婚姻僅維持5年便結束。鄭啟泰曾受訪時表示，結婚時年僅26歲，與黎海珊由認識、拍拖、同居到去加拿大秘密結婚，只是半年之間的事。他坦白承認，初戀後回港認識了黎海珊，短時間內結婚，本來以為穩定了，但因太年輕，未見識過花花世界，經不起誘惑，認識了不同性格及外形的女仔，因而心野與前妻分開。

鄭啟泰兩日前在宣傳與同居兩年女友，速度滾軸溜冰前香港代表隊、中國銀牌得主王雁芝結婚。（IG相片）

鄭啟泰與馬浚偉。

他透露，當時用第三者填補好奇心，以及尋找自由，離婚的決定很不成熟。後來鄭啟泰很快與第三者分手，又交往過不同女朋友，每次都拍拖都維持幾年。鄭啟泰又與其中一任女友誕下女兒，女兒已長大成人。鄭啟泰承認以前是「壞男孩」，因細個追不到女仔，大個有能力去追，便見一個鍾意一個，在感情中更一腳踏兩船、講大話，相當花心，令很多前女友傷心，已難以補救。

上左起：鄭啟泰、娜姐及古天祥。

鄭啟泰終在2010年低潮期認識了當時女友Francesca，結束了花花公子生活。當時女友Francesca在律師樓工作，鄭啟泰見其英文好，便請她翻譯司儀稿，並回請食飯答謝。而女友Francesca十分支持鄭啟泰從事演藝事業，兩人互相欣賞，共度高潮起伏11年，對方也陪他度過無工開的低潮期，令鄭啟泰醒悟，要改掉花心壞習慣；又幸而能與女兒的媽媽做到朋友。