鄭啟泰離世｜可宜到醫院見最後一面　幾日前飯聚：佢嘅面色係差咗

新城電台DJ鄭啟泰今日（3/2）驚爆離世，終年56歲。與鄭啟泰份屬好友、曾合作推出書籍《如何7日成為演說高手》的前有線主播可宜，在接受《香港01》電話訪問時，透露近日才跟鄭啟泰見過面，稱對方當時面色已不太好，今日突然收到對方家人通知，趕及醫院見到對方最後一面。

今日驚傳鄭啟泰離世。

可宜在訪問中難掩悲傷情緒，她說：「其實我幾日前先同佢一齊食晏，當時精神都好好，完全冇嘢，但坦白講，佢嘅面色係比以前差咗，我以為係佢攰啦，因為佢而家成日都要頻撲，要返內地拍劇，同埋佢又要返電台嘅節目啦，咁都戥佢好開心可以返回電台，點知…」

可宜與鄭啟泰非常老友。（IG圖片）

可宜越說越激動：「其實今日我有去到醫院見佢最後一面，因為大概下午2點嘅時間，佢妹妹就WhatsApp佢一啲比較相熟嘅朋友，話Eric（鄭啟泰）唔得啦喺醫院度，如果想見佢最後一面就嚟醫院啦，咁我就放低晒手頭上所有嘢衝咗去醫院，去到見到佢最後一面。」

可宜感激鄭啟泰多年提攜。（IG圖片）

可宜回想與鄭啟泰由有線電視到現在，認識快10年，大家關係亦師亦友，「其實我好感激佢，有好多工作機會，例如入新城做主持都係佢去拉線、去推薦我，我哋曾一齊合作出書，嚟緊其實我哋仲有啲工作上嘅計劃…真係好突然，我唔知講咩好，我今日去到醫院睇佢時，佢其實已經昏迷、冇醒過，但係其他詳情就交由佢屋企人去講比較適合。」