佘詩曼內地開金口獻唱《新聞女王》片尾曲　網民激讚：好會唱

由佘詩曼主演的無綫台慶劇《新聞女王》紅遍中、港，播出期間更掀起一股追劇朝，劇集在剛過去的《TVB萬千星輝頒獎典禮2023》中更威到盡，狂擸八個大獎：「最佳劇集」、「最佳女主角」、「最佳女配角」、「最佳電視歌曲」、「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB男主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成為大贏家，創下頒獎禮紀錄。

佘詩曼憑《新聞女王》中MAN姐一角橫掃頒獎禮。（IG@charmaine_sheh）

當中阿佘更橫掃《最佳女主角》、《大灣區最喜愛TVB女主角》、《馬來西亞最喜愛TVB女主角》3個大獎，成為3地視后，也是首位3奪視后的女演員，風頭絕對是一時無兩。

佘詩曼近日在內地節目開金口獻唱《新聞女王》片尾曲。（微博圖片）

穿上露背晚裝裙，優雅而不失性感。（微博圖片）

雖然劇集已經播映完一段時間，但熱潮仲未冷卻，除了在香港外，阿佘在內地人氣再度飆升，不但商演一浪接一浪，稍後還會亮相東方衛視的春晚。而在上春晚之前，阿佘前晚率先現身內地節目，並大開金口獻唱《新聞女王》片尾曲《透徹》，獻唱期間，背後螢幕則播放住阿佘以往的作品，非常有心思。

女王駕到！（微博圖片）

索。（微博圖片）

雖然歌曲主唱是炎明熹，但由阿佘這位女主角唱出更添幾分投入感，阿佘當晚穿上一條連身黑色露背裙，優雅得來也不失性感，而且歌聲溫柔，震撼內地網民，大讚她是被演員耽誤的歌手：「絕了呀！！好會唱！！好漂亮」、「全能型人才」、「太好聽了吧」等等，讚美不絕。其實阿佘早前為慶祝入學25周年推出新歌，歌喉一點都輸於現役歌手。

佘詩曼紅爆中港兩地。（微博圖片）

《透徹》原唱是炎明熹，兩人唱出唔同嘅感覺。（YouTube截圖）