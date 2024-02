楊千嬅50歲生日搞歌迷聚會　分享期間爆喊：之前幾年其實都幾難過

楊千嬅昨日度過50歲生晨,人生半百大日子,她選擇了與歌迷會一起度過,搞了一個近千人的《MEET YOU AT THE HALFWAY MINI CONCERT 生日限定》大派對,除了選唱了不少平日少唱的歌,讓歌迷驚喜萬分之外,亦把自己這幾年的經歷及心路歷程公開,用作鼓勵所有愛她的朋友,希望大家於人生面對困難時要學識不要放棄自己,對話超級真情流露及感動,讓全場無論台前幕後及歌迷也邊聽邊感動得跟著千嬅落淚。



楊千嬅搞了一個近千人的《MEET YOU AT THE HALFWAY MINI CONCERT 生日限定》大派對。

昨晚千嬅正日生日,因為早前不少歌迷提出要求希望跟她慶生,於是她很短時間內,用了兩星期急趕籌備這次與跟歌迷會超級粉絲聚會的生日會,台上她說,「我係香港出生長大,我一早決定50歲一定要係呢度同家人及朋友過,好多謝你哋陪我過呢個生日,我真係冇諗過,自己唱歌會唱到半百,哈哈....除左感恩、感激,呢段咁長人生路程,回頭望係非常精彩,亦從沒遺憾。今日來得嘅朋友,我知你哋已經係我家人, 感謝你哋多年來選擇咗我,聽住我嘅歌,同我一齊成長, 我好耐冇係香港表演,我唔想喊呀,喊完鼻涕又變痰,唱唔到好唔抵,哈哈。」

好多歌迷一齊慶祝千嬅50歲生日。

千嬅先以《火鳥》一曲展開這個生日party,接著一連串《直覺》、《孔雀》、《深紫色》、《我係我》,唱到《無來無去》之前,她說,「今日大家陪我入五,我希望用一啲平日冇唱,少唱嘅歌送比你哋(歌迷連聲歡呼) 隨住《火鳥》呢首歌, 其實我有好多千言萬語想同你地分享,剛剛《火鳥》一句,我呢一刻先真正明白咩叫做『今天火鳥在洪爐外飛舞在懸崖上看雲裡有星』我今日見到粒星。」全場歌迷大歡呼。

唱出不少歌曲。

繼而千嬅再唱出《偷生》、《嬅麗緣》、《我是羊》、《稀客》等歌,又再同歌迷傾計,她說: 「呢幾年你哋過得好嘛?我知大家走過唔同經歷,都一定係非常之唔容易,我自己都經歷咗好大考驗,相信大家都目測到我嘅過程,感謝曾經好擔心我嘅朋友,你哋唔駛擔心我,我過得好好!係、過程係好唔容易,但係我終於知道,楊千嬅出生就係要學識解決問題,我發現我回望人生,我都係笑比哭的多,都係開心嘅人生。 過去嘅日子,經歷高山底谷,得到好多養份同智慧,我今日好想分享比大家聽,之前嗰幾年其實都幾難過,你見到我唔係好出嚟,躲埋咁耐,時肥時腫,比人影到畸形樣,哈哈哈......新時代網絡風暴係一個好震憾嘅經歷,我乜都遇過晒, 幾十歲人我同自己講,有咩未見過? 真係低處未算低,當我經過呢段日子,我發覺自己真係好強大,今日好感恩,上天比我係有力氣時,經歷呢個浩瀚人生。」

千嬅感性分享近年經歷。

她又真情流露同大家分享情緒問題,「低潮嘅情緒係無色無味,當人負面時,要容許自己唔開心,我都試過死頂,唔想俾人知我唔開心,刻意扮開心個陣,嚇親好多人,大家好擔心我,個一刻我又迷惘又唔知發生咩事,好困擾。尤其見到自己啲音樂,CD碎到一地都係,個心好痛,我連朋友都唔敢再關注,你鬧我冇問題,唔好鬧埋我啲朋友,諗住一個人撐唔好害人,曾經我覺得好恐怖,所以首先選擇熄機,唔好睇唔好理,唔好聽,休息啦,比自己時間消化。我點企得番起身?係你哋(歌迷)比咗好多力量我,你哋好多人PM我,比好多鼓勵我,其中有一個歌迷,佢將我多年來上台講得獎感受的說話,剪咗幾分鐘片比我,好似成三分幾鐘,我一路睇一路喊, 原來我同人講過嘅嘢,曾經幫到人,最後今日幫番我自己, 我發現困難時只有係自己救自己,唔好放棄自己。今日我想同愛我嘅人講,希望你記得,面對任何困難,記住有心跳就有希望,唔好放棄自己。我希望你哋可以愛自己,要有健康身體,永遠面對挑戰最高難度時,加油提升自己嘅能量,遇到最壞最唔開心嘅事,都係可以逆轉, 入得呢個會,有番咁上下power,我進化你哋同我一齊進化,一齊進步!呢個係『千嬅群英會』嘅精神,我五十歲都做到,你哋咁後生,你哋可以活得更精彩!重點放係當下,記得所有人對自己的美好,好好珍惜愛你嘅人 ,照顧好自己,咁先可以繼續做自己想做嘅事。 大家聽住我嘅歌,就可以似我保養得自己得咁好。」全場歡呼拍掌時,千嬅再笑指,「我唔係話保養得好個樣,我係話呢度,個腦。」大家又即報以熱烈掌聲。

最後都係忍唔住眼淚。

講心聲期間,千嬅多次死忍眼眨淚光,忍不到喊後,她搞笑大叫,「死啦,化左好耐㗎隻眼妝,我呢個水瓶座好跳,唔知自己講緊咩啦,你自己砌番埋佢啦。人生無去無來,音樂係有來有住,我會努力做更多新作品,唱多啲歌,希望可以繼續鼓勵到你哋。」

到唱《還有事情可慶祝》時,全場歌迷大合唱之外,又高舉香檳汽球,又有人放紫色紙碎花炮, 氣氛非常熱烈感人。千嬅又再說道,「世界很大,人好渺小,我地要好好活好每一日 ,將好嘢互相分享,希望大家心中可以充滿愛」歌迷向她大叫「我愛你」,她則幸福笑著開心回應,「多謝你」。

全場歌迷大合唱之外,又高舉香檳汽球。

聚會來到最後,大會推出大生日蛋糕,全場同千嬅合唱生日歌,活動完結,歌迷仍留在現場不斷呼喚楊千嬅,不願離去,不停大叫安歌安歌,千嬅就跑出去同大家講,「真係唔可以留啦,個場係十點關門,我生日剩番兩個鐘,你哋俾我同屋企人同朋友過啦。」歌迷才不捨離開。