59歲失婚男星疑住酒店獨酌過新年　老婆捲款走佬人財兩失極淒涼

現年59歲的鄭浩南憑電影《古惑仔》系列飾演「司徒浩南」為人熟識，他在《黑社會2以和為貴》中飾演「認錢唔認人」的職業殺手阿武，不停重複「加錢呀！」對白，連遺言都說：「加錢呀頂你個肺！」很多觀眾索性叫他「加錢哥」。可惜鄭浩南婚姻生活不如意，與馬來西亞藉太太鮑愛玲（Elyn）結婚20年，育有一對仔女，一家四口定居馬來西亞多年。2022年他自爆婚變，返到大馬後發現老婆同仔女都「消失」，又暗示太太出軌，甚至連所有物業及車都不在自己名下，人財兩失，在生日當日強忍淚水拍片，更一度成被發現暴瘦示人，相當令人心痛。

鄭浩南。（電影截圖）

臨近新年，鄭浩南拍片提早向粉絲賀年，他穿上全黑西裝打扮，看上去精神奕奕。他手持紅酒，笑住問觀眾已準備好過年未。他又留言祝大家新年快樂，「年年歲歲常健康，歲歲年年常相見 #恭賀新春 #鴻運當頭 #大吉大利身 #新春祝福」

有網友在人均廿蚊珠海麵館見到鄭浩南，側身睇身形薄咗好多。（微博圖片）

另一位網友合照，鄭浩南呢身打扮相當特別。（微博圖片）

講完之後，鄭浩南用匙卡拍卡開門，門口掛上房門號，似乎是住酒店。而門前擺有兩盆桔及對聯，布置得十分用心。有網友留言問：「為什麽都是住酒店呢」，有人回覆道：「他家在馬來西亞」、「馬來西亞已經沒有家了」、「房子還在 只是損失點錢和老婆孩子」；又有人表示：「好家伙 把賓館弄成自己家一樣」。

同觀眾拜年。（抖音）

拍卡返歸。（抖音）