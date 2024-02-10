麥玲玲龍年龍蛇馬羊運程｜Lokman適合結婚　林家謙事業走勢凌厲

踏入龍年，相信不少人都對自己的運程非常關心，在整體運程、財運、事業運、感情運、健康運上到底有甚麼需要注意？有興趣的讀者可以參考著名玄學大師麥玲玲師傅的龍年預測，今日先分享屬龍、蛇、馬和羊的運程！



屬龍（1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024）

屬龍代表藝人：劉青雲、梁詠琪、連詩雅、陳瑞輝（Frankie@MIRROR）

肖龍者今年是「本命年犯太歲」之年。（Instagram：frankie729）

整體運程：甲辰年是肖龍者「本命年犯太歲」之年，再加上「辰辰刑」出現「刑太歲」，雙重夾擊之下運勢難免會較為起伏。所謂「太歲當頭坐，無喜必有禍」，若新一年有結婚、添丁、置業或創業等重大喜事，則可將犯太歲的衝擊減到最低，否則就要有心理準備迎接充滿挑戰的一年。

財運：受本命年影響，肖龍者新一年財運起伏較大，容易因為決策錯誤而有破財情況，若有結婚、添丁、置業或創業等喜事則可視作「破歡喜財」，惟即使打算創業亦只宜採取「以小博大」的方式進行，不宜牽涉大額投資。至於未有沖喜者，理財方向就要特別保守，只宜選擇三至五年的中長線項目，從商者亦要開源節流，預留一筆「應急錢」及積穀防饑。

事業運：甲辰年有「歲駕」吉星飛臨，此星是古時皇帝出巡、光照萬民的景象，新一年事業發展順遂，工作表現出色，才華備受上司認同，亦可望有輕微升遷機會。而「華蓋」則有利藝文事業，龍年想像力豐富及靈感不絕，從事文化藝術等獨立創作者可望闖出名堂。

感情運：本命年即感情上的「關口年」，情侶的關係容易走向極端，尤其虛齡25歲及37歲、正值適婚年齡的肖龍者更要特別留心，宜果斷決定是否能與身邊人攜手前行。至於未計劃再進一步者，則要提防有分離運，需要多花時間維繫感情。

健康運：犯「本命年太歲」健康運本來已較為疲弱，加上受「辰辰刑」衝擊，需要特別提防腸胃及消化系統健康，尤其農曆八月或酉時出生者最容易有肚脹多氣、消化不良問題，本身腸胃較弱者甚至有開刀機會，需要特別注意飲食，避免進食生冷及肥膩食物，以免「病從口入」。本命年亦有較多皮膚敏感、牙痛等瑣碎毛病，謹記「病向淺中醫」，以免小事化大。

屬蛇（1953、1965、1977、1989、2001、2013）

屬蛇代表藝人：郭富城、謝安琪、蔣家旻、楊樂文（Lokman@MIRROR）

Lokman會有好消息？（陳順禎 攝）

整體運程：肖蛇者於龍年無沖無合，整體運勢相對平穩，而新一年行木、土運，秋、冬兩季出生者較為入運，春、夏兩季及土重月份出生者則不過不失。另外，甲辰年之後的乙巳年是肖蛇者的「本命年」，屆時運勢會有較大起伏，而部分人於年末已開始受影響，故需要提前部署作好準備。

財運：龍年雖有吉星拱照，但主要是技術型的發揮而非財星臨門，故財運只屬不過不失，肖蛇者仍要憑個人的專業技能或創意思維賺取收入。可幸新一年有「文昌」、「太陽」及「天空」吉星眷顧，若從事廣告、編劇、設計等創意工作更加有利，可望憑着創新構思而提升收入。「太陽」亦代表男性貴人，若經營的生意以男性顧客為主，如汽車、音響、男士服裝或模型等，更易得到客戶支持，收入亦會隨之上揚。此星的光芒亦遍達遠方，若能離開原居地、多出門到其他國家省市發展，有望迎來新商機，更不妨考慮於外地置業。

事業運：甲辰年喜獲一組吉星駕臨，肖蛇者的事業發展算是稱心如意。「文昌」有利讀書、考試，尤其任職大機構或常要處理文件、合約者最具助力，不妨報讀在職培訓或參加專業技能考試，亦可主動提出調任到不同崗位學習新技能，可望獲取好成績，為未來事業打好基礎。

感情運：「天喜」乃婚姻喜慶的桃花吉星，既然有此星加持，打算結婚的情侶不妨在龍年落實執行，已婚又有添丁計劃者亦可願望成真。單身人士桃花同樣暢旺，又有「天廚」吉星眷顧，有望於喜慶場合或飯局應酬當中遇上心儀對象，甚至有閃婚或雙喜臨門機會，不妨積極把握。而「太陽」吉星對肖蛇的女士最有助力，龍年有望結識條件出眾的男士，尤其於進修或工作場合最有發展可能性，不妨多留意身邊人。

健康運：龍年有「天喜」及「天廚」吉星駕臨，將會有不少出席喜慶場合或飲食應酬機會，需要提防因為活動頻繁而打亂生活節奏，又或是暴飲暴食而令體重上升，宜多作健康管理，凡事適可而止。「天喜」加持之年亦容易有喜，惟成功懷孕後最好依照傳統，待懷胎三個月始公告天下，以免過分高調出現變數。另外，「太陽」代表有出門機會，惟外遊時要注意飲食，提防水土不服，亦可帶備平安藥以策萬全。

屬馬（1954、1966、1978、1990、2002、2014）

屬馬代表藝人：楊思琦、張曦雯、Day@COLLAR

肖馬者運勢將會較為穩定。（葉志明攝）

整體運程：肖馬者於癸卯兔年屬「破太歲」，「破」即人際關係的破敗，故無論事業或情緒也較受影響。踏入甲辰龍年無沖無合，原則上運勢將會較為穩定，加上人緣運有進步，整體可望重上軌道。

財運：因甲辰年未有財星拱照，加上又有「天解」及「浮沉」入主，肖馬者的財運將會起伏較大，尤其從商者或自僱人士於不同月份的業績相距甚大，需要積穀防饑，有云「好天收埋落雨柴」，所以謹記準備一筆應急錢，以備不時之需。

事業運：由於甲辰年並無事業的吉星進駐，肖馬者於職場上將會較難有助力。而借來對宮肖鼠的「將星」力量亦只有約三成，雖然權責或工作範圍有輕微擴大，但始終難有升遷機會，故整體發展只求平穩，不宜期望太高。

感情運：龍年有「天解」進駐，此星有解除盟誓之意，較為不利感情，有婚約在身者要提防跌入分手運，即使打算結婚的情侶亦要特別小心，於籌備婚禮的過程中必須包容忍讓，以免意見分歧而導致分手收場。既然龍年受此星影響，建議未有計劃組織家庭者「以不變應萬變」，不妨先與伴侶享受甜蜜生活，以免雙方關係出現變數。

健康運：甲辰年有「災煞」、「血刃」、「浮沉」等凶星進駐，健康運較受衝擊，建議肖馬者於龍年之始捐血及洗牙，化解輕微血光之災。至於「浮沉」代表有機會遇上水險，所謂「欺山莫欺水」，新一年宜盡量遠離潛水、滑浪、獨木舟等水上活動，即使堅持參與亦必須與專業教練結伴同遊，凡事安全為上，以免樂極生悲。

屬羊（1955、1967、1979、1991、2003）

屬羊代表藝人：鄭伊健、吳卓羲、林家謙

林家謙今年繼續強勢。（資料圖片/陳順禎攝）

整體運程：肖羊者於癸卯兔年因有輕微「會合」，故部分人已經歷了變化或開展新合作，至於實際走勢好壞，則要視乎個人出生月份而定。來到甲辰龍年既無沖也無合，整體運勢算是相對平穩，但因為甲辰年行木、土運，而秋、冬兩季出生者命格更利好這類元素，故新一年的穩定性將會更高。

財運：甲辰年的財運發展順遂，尤其「太陰」是一顆緩慢向上的財星，代表新一年財運有所提升，惟此星為穩定前進之象，不屬「賺快錢」的年份，建議肖羊者選擇穩健的中長線項目，不宜涉獵高風險的投機炒賣，謹記「財不入急門」，操之過急反而有機會破財。另外，若本身經營的生意以女性為主要市場，如美容、化妝、女士服裝或珠寶首飾等，新一年可望獲得介紹引薦而開拓新客源，算是財源滾滾的一年。

事業運：龍年喜獲貴人吉星加持，事業走勢凌厲，尤其女性長輩對肖羊者最有助力，打工一族若直屬上司是較為年長的女性，新一年可望獲得對方賞識，事業將會迎來新發展機遇。至於從商者若經營的生意以女性顧客為主，如美容、化妝、女士服裝或珠寶首飾等，龍年亦會獲得客戶關顧而業績有所增長，其他以人為本的工種如地產、保險等中介銷售，亦有望因為人脈網絡帶動而有獲益，整體回報頗為正面。

感情運：甲辰年是桃花遍地、機遇處處的一年，尤其有代表女性貴人的「太陰」吉星駕臨，男士的異性緣將會特別旺盛，單身一族可吸引條件不俗、但比自己稍為年長的對象，對方無論是儀表言行、生活背景以至學識修養也頗為出色，加上對自己助力十足，若鍾情成熟型女性不妨積極把握，可望開展一段甜蜜恩愛的「姊弟戀」。

健康運：肖羊者與流年並無沖合，龍年的身體健康亦將無大礙，加上喜獲一組強而有力的吉星加持，凡事將可以逢凶化吉。不過，新一年將會有不少外遊玩樂機會，出門前需要多注意目的地之治安及天氣變化，提防有行李或航班延誤情況，到埗後亦要小心看管個人財物、提防水土不服，避免參加攀山、爬石、跳傘、潛水等高危活動，即使堅持參與亦必須與專業教練結伴同行，並預先購買旅遊保險，以策萬全。