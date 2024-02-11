麥玲玲龍年猴雞狗豬運程｜楊明要步步為營　Anson Lo獲客戶支持

踏入龍年，相信不少人都對自己的運程非常關心，在整體運程、財運、事業運、感情運、健康運上到底有甚麼需要注意？有興趣的讀者可以參考著名玄學大師麥玲玲師傅的龍年預測，今日分享屬猴、雞、狗和豬的運程！



麥玲玲龍年龍蛇馬羊運程｜Lokman適合結婚 林家謙事業走勢凌厲

屬猴（1956、1968、1980、1992、2004、2016）

屬猴代表藝人：馬德鐘、林凱恩、吳若希、AK@MIRROR

整體運程：肖猴、肖龍及肖鼠屬「三合」生肖，踏入龍年，由於自己生肖與流年太歲關係友好，故新一年做事將會較為順遂，可望得到貴人扶持，無論財運、感情運及人際關係各方面也有進步。若龍年遇上麻煩阻滯，更不妨向肖鼠的朋友尋求協助，對方可望起「通關」作用而令問題迎刃而解。

財運：龍年喜獲「三台」吉星進駐，而此星有拾級而上之意，無論營商、投資或儲蓄也有進步，惟龍年的財運方向較為循序漸進，不宜期望有跳躍式的增長。由於猴、龍及鼠屬「三合」生肖，龍年也容易有人提出新合作或投資計劃，惟始終未有財星飛臨，故落實前必須謹慎考慮整體經濟環境及個人財力，投資項目亦要以穩健為大前提，盡量採取「以小博大」的方式進行，不宜涉獵高風險或大額的投機炒賣，以免蒙受損失。

事業運：得「三台」吉星拱照，肖猴者新一年的事業運將會有明顯進步，留守原有崗位者可望有升遷機會，加上考試及進修運不俗，若任職大機構或政府部門者職銜及權責將有提升，不妨積極爭取表現。至於打算轉工者、龍年成功機會亦較高，新工作可望接觸不同範疇，將事業發展帶至另一維度。不過，由於始終未有財星進駐，故不宜期望有太大的薪酬加幅，整體只屬中規中矩。

感情運：雖然新一年未有桃花星飛臨，但「三台」吉星也有循序漸進之意，故肖猴者的感情運算是頗為穩定，情侶彼此加深了解，關係可以更進一步。

健康運：甲辰年有「三台」吉星駕臨，肖猴者新一年對健康管理的意識有所提高，身體健康亦頗有進步。不過，由於事業發展順遂，容易因為精神壓力而有失眠問題，加上與太歲相合的年份飲食及應酬活動頻繁，容易有心廣體胖情況，謹記凡事要適可而止，盡量作息定時，做好體重控制，以免因為膽固醇、高血壓等都市病而拖垮原本向好的健康運。

屬雞（1957、1969、1981、1993、2005、2017）

屬雞代表藝人：陳自瑤、楊明、IAN@MIRROR、炎明熹

楊明仍要步步為營。（葉志明攝）

整體運程：經歷過癸卯兔年的「沖太歲」年份，相信不少肖雞者已出現了事業、感情或家宅上的變化； 來到甲辰龍年則屬「合太歲」，運勢容易走向極端，當中約七成人會循序漸進向上，但也有三至四成人會因為合走了命格所需要的元素而波折重重，所以仍要步步為營。

財運：肖雞者擺脫了兔年的「卯酉沖」，來到龍年的財運本應較為順遂，但又受到「合太歲」影響，令運勢增添變數。雖然肖龍與肖雞關係友好，傳統上稱為「龍鳳配」，而相合之年又容易有新合作或新投資計劃臨門，但往往是表面順遂、實質「吉中藏凶」，加上有「小耗」凶星入主，故下決定前必須多觀察市場環境，不宜輕舉妄動。即使落實也最好以小本經營的方式試行，當中約七成人可望「以小博大」取得成功，但亦有三至四成人將會有所虧損，需要謹慎監察及作好心理準備。

事業運：甲辰年事業發展不俗，受到代表慈祥和悅、逢凶化吉的「月德」貴人星照耀下，兔年曾轉工者在龍年將會逐漸適應新環境，職場上的人際關係亦有好轉，與同事相處融洽，整體合作性較高。而「唐符」代表權力與威望，尤其任職大機構或擔任武職如警隊、海關、消防等紀律部隊將最有助力，可望發揮領導才能，更有不俗的晉升機會。「地解」則代表工作的國家或城市有變化，又或有較多出差機會，惟「合太歲」之年容易精神緊張、情緒低落，感覺工作壓力較大，需要調節心態樂觀面對。

感情運：肖雞者新一年的感情發展，很大程度視乎兔年時的走向。若兔年已共諧連理者，龍年屬適宜有喜的年份，有添丁計劃者成功機會較高，不妨落實執行。至於兔年已經歷分手離合者，龍年將會是重新開始的一年，有機會結識心儀對象，甚至會有閃婚決定，發展頗為迅速。

健康運：癸卯兔年受「金木相剋」影響，關節容易有扭傷、跌傷情況，來到甲辰龍年情況大有改善，惟「合太歲」又較為衝擊家宅，需要多花時間關注長者健康。既然「地解」吉星代表田宅變化，而龍年又有機會因為噪音或漏水問題而需要裝修家居，不妨趁勢維修早已損壞的電器、清理家中雜物或更換家俬等，均有助提升健康及家宅運勢。

屬狗（1958、1970、1982、1994、2006、2018）

屬狗代表藝人：古天樂、李佳芯、何依婷、鍾柔美

整體運程：肖狗者踏入龍年屬「沖太歲」，雖然「沖太歲」的運勢未必一面倒，但難免會存在較多變數；而且「辰戌沖」屬於「天羅地網」相沖，其衝擊力量相比起其他生肖的相沖更大，而部分肖狗者可能於兔年年底已感受到相沖的影響力，故必須多作部署，準備迎接運勢反覆多變的一年。

財運：因龍年屬「沖太歲」年份，財運原本就較為不穩定，容易有大幅度起伏；再加上有「欄杆」及「大耗」凶星入主，新一年賺錢過程將會遇上較多麻煩阻滯，甚至會有無辜破財情況，倘若龍年打算開展高風險的投機炒賣項目必須要懸崖勒馬，以免招致損失。

事業運：新一年喜獲「國印」吉星入主，事業發展不俗，此星是古時皇帝掌管權力的帥印，代表大權在握，所以踏入龍年無論權責及職銜均有所提升，尤其任職大機構或管理階層者最有升遷機會，不妨積極把握。雖然龍年客觀條件並不算差，但始終有「豹尾」及「歲破」入主，容易因為無心之失而開罪重要人物，建議肖狗者待人處事需要謹言慎行，若從事保險、地產等中介銷售者，面對客戶時更要多控制情商，以免因為言語誤會或鋒芒太露而遭受攻擊。另外，「欄杆」凶星入主亦代表困難及波折，加上「辰戌沖」較為影響心情，難免會有輕微「多勞少得」之感，建議肖狗者調節心態，時刻保持圓融的人際關係，則對事業發展更有幫助。

感情運：「沖太歲」即感情上的「關口年」，代表二人關係必然有所變化。倘若本身已有結婚打算者，龍年不妨落實執行，可望將「沖太歲」的衝擊力量減到最低。不過，由於「相沖年」情緒起伏較大，容易因為瑣事而起爭執，情侶於籌備婚禮的過程中務必要多加溝通忍讓，以免一言不合而導致分手收場。

健康運：「沖太歲」之年健康運難免會較為波動，尤其「辰戌沖」較影響情緒，建議肖狗者要保持心情開朗，不宜作重大決定，宜多接觸大自然或出門外遊、吃喝玩樂為佳。不過，「辰戌相沖」屬土的相沖，外遊時需要特別注意道路安全，提防輕微的汽車碰撞，亦不宜參加攀山、爬石、潛水、滑雪等高危活動，即使堅持參與亦必須要與專業人士結伴同行，凡事安全至上，可預先購買旅遊保險，以策萬全。

屬豬（1959、1971、1983、1995、2007、2019）

屬豬代表藝人：江美儀、陳柏宇、Anson Lo＠MIRROR、劉芷君（Aster）

Anson Lo繼續獲客戶支持。（葉志明攝）

整體運程：肖豬者於甲辰龍年既無沖也無合，加上有一組強而有力的吉星加持，故整體運勢算是頗有進步。不過，龍年之後的蛇年屬「沖太歲」，運勢難免會較為反覆，故肖豬者必須於龍年第三、 四季開始提早部署，尤其若有牽涉跨年的投資項目則要更加謹慎，建議先行結算賺取本金，以免相沖年來臨出現突如其來的變化。

財運：龍年有「紫微」及「龍德」一組貴人吉星眷顧，整體屬向好的年份，財運也頗有進帳，從商者可望獲得原有客戶支持而開拓新財源，不妨親力親為主動爭取。

事業運：「紫微」及「龍德」是兩顆強而有力的貴人吉星，甲辰年有此組吉星加持，肖豬者的事業將會大有可為。從商者可望借助人脈網絡而開拓新客源，打工一族亦可於職場上大展拳腳，加上上司對自己頗有提拔作用，故不妨把握機遇主動出擊，整體算是邁步向前的一年。

感情運：「紅鸞」屬第一大桃花星，甲辰年喜獲此星加持，肖豬者的感情運將會是多姿多采的一年。若身邊已有固定對象者，二人關係可望更進一步，不妨落實結婚計劃，共諧連理組織家庭。

健康運：因龍年有「紫微」、「龍德」兩顆力量強大的吉星駕臨，肖豬者健康並無大礙，即使有瑣瑣碎碎的小毛病亦可逢凶化吉，整體屬平安大吉的年份。