周星馳｜星爺NFT「Nobody」開賣爆升　轉手即賺5倍真係咁好搵？

周星馳早前開設個人Instagram，其後更發布名為「Nobody」的Web3計劃，吸引了粉絲及圈內人的注意。原來早前周星馳的「Nobody」Web3計劃已經展開，首輪計劃為以太鏈上的NFT系列。



周星馳早前邀請了不少業界精英，如9gag創辦人Ray Chan等開會討論。（IG@stephenchow）

周星馳表示進軍web3.0，得到不少藝人支持。（IG@stephenchow）

早前這個「Nobody」NFT系列以混合投標及白名單方式發售，白表單為預先訂購制而投標即是，開放時有興趣的收藏者可存入相應數量的加密貨幣，以抽籤形式購買。星爺NFT「Nobody」系列總數為10,000張，每張為0.19527 ETH。以今日（2月5日）以太幣（ETH），每顆以太幣$2,315 USDT計算，則每個星爺NFT「Nobody」成本約需 $3,548 港元。

以每張NFT0.19527 ETH計，整套10,000張「Nobody」NFT系列，官方共可得約1,925.7ETH，即約3,500萬港元左右。

周星馳表示進軍web3.0，得到不少粉絲、藝人支持。（IG@stephenchow）

雖然近來NFT市場，特別是以太鏈的NFT正在經歷熊市一遍死氣沉沉的景象，但昨晚（04/2）開始空投（因為發售日期為數天前）後，交易量亦相當之好。晚上８時開始空投後，即有人大批買星爺NFT「Nobody」，在眾多需要之下，系列的Floor Price（起板價，即最低購入價）在一兩個小時已迅速上升了兩倍，直至今日（05/02）星爺NFT「Nobody」系列已上升到每張0.978 ETH，即約 $17,772 港元，升幅近乎5倍。有不少網民都在 X（前身：Twitter）表示，周星馳這一次是「派錢」。

每張NFT都是由不同組件部份組成。

星爺NFT「Nobody」現價為0.97eth 上下。（截圖）

有不少大戶進駐，部份持有50，60張以上。（截圖）

從鏈上數據顯示，有人從0.3 ETH開始於NFT二手平台大批買入，最終入手了50個。如果以每張0.3 ETH計算，即他在一晚之內，以27萬港元的成本，在10小時內淨賺了約62萬港元。從NFT交易平台可以看到，仍有不少人持有超有50張或以上。

有人從0.3 ETH開始於NFT二手平台大批買入，最終入手了50個。（IG@stephenchow）

值得一提的是，看似一買一賣就淨賺4，5倍，但炒賣NFT卻是極高風險的。早年報道亦有提到，不少由名人主導的NFT系列，在經營一段時候或待市場熱情冷卻後，迎來的往往是Floor Price（起板價）迅速下跌的結局，例如由余文樂主導及極力宣傳的NFT系列「Zombie Club」就在一年內經歷了由0.666 ETH爆升2.07ETH再急跌約90%至今日0.084ETH（約$1,523港元）的水平。

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