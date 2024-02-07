64歲不老男神自認苦命人　身體一特徵可以證明

現年64歲、有「最帥展昭」美譽的何家勁，自淡出幕前演出後，轉戰內地從商，與好友合夥經營健康食品生意「勁家庄」，並搞得有聲有色，盛傳他現時身家已過億。

何家勁雖然已64歲，但保養得非常好，近年專注於內地搞健康食品生意的他，被傳身家過億。（葉志明攝）

何家勁在金超群版本《包青天》中飾演「御貓」展昭後，頓成華人地區中的男神。（《包青天》劇照）

雖然何家勁多次避談過億身家的傳聞，但見他現時生活相當寫意，經常隨香港明星足球隊到內地不同城市踢友賽，加上可能少煩惱，何家勁無論外貌還是身型都保持得非常好，近年他還進駐社交平台當上KOL，憑住有問必答、風趣幽默的風格，深受內地網民喜愛。

何家勁近年活躍社交平台，成為KOL。（小紅書截圖）

何家勁憑住有問必答、風趣幽默的風格，深受內地網民喜愛。（小紅書截圖）

近日，何家勁又在社交平台出片，自稱「勁哥是個苦命的人」，片中，他表示從身上一個位置就能講得出，就是一雙手：「其實看這個人是不是一個很有福氣的人，不用看什麼，就看他的手就知道了，勁哥就不是那種很有福氣的人，反正每一分錢、每一個工作都是自己真的拼出來，真的看手就知道。」

何家勁最近拍片，稱看一個人是不是一個很有福氣的人，不用看什麼，就看對方的手就知道。（小紅書截圖）

何家勁的手佈滿青筋。（小紅書截圖）

隨後何家勁在鏡頭前展示其佈滿青筋、飽經風霜的一雙手，他續言：「我的手真的是，我都不知道怎麼形容，這個手一看就是幹活的人。」何家勁又指曾跟幾個所謂跟他生活在更頂層的朋友見過面，在跟他們握手時驚訝：「嘩！真的是男人的手啊，要軟如棉。女人的手呢，真的有肉、厚厚的，很舒服的。特別是一個男士，你跟他握手，這個手跟棉花一樣，你都不用說了，這個人的福氣真的是，這個是老天給的，像我們這些跟人家握手，人家摸了個手那麼硬，哎，你都是一個苦命的人啊！」

何家勁笑指自己對手一看就知道是幹活的人。（小紅書截圖）

期間還加插展昭片段，精心製作。（小紅書截圖）

何家勁稱有福氣的女士，手是有肉。（小紅書截圖）

有福氣的男士，握上去有棉花的感覺。（小紅書截圖）