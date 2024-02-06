《新聞女王》三女神與內地網紅旗袍look鬥靚　佘詩曼驚變面目全非

去年熱播的無綫台慶劇《新聞女王》掀起了一股追劇熱潮，更令劇中多位主角人氣急升，大受歡迎。佘詩曼於該劇入面飾演Man姐文慧心一角，性格霸氣，聰明機智且擁有強大的氣場，還集集爆金句，成為了劇迷的焦點。即使劇集播完後，這股Man姐熱仍未曾減退，無論在香港或是內地均人氣高企，她還憑該角色贏得今屆視后。而在劇中飾演許詩晴一角的高海寧則奪得最佳女配角，飾演張家妍的李施嬅雖然輸給阿佘，失落視后，但她的好演技早已備受公認。

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

原來《新聞女王》名字嘅由來係同阿佘有關。

阿佘演技了得。（《新聞女王》微博圖片）

內地記者形容黃穎君為《新聞女王》中高海寧角色的原型。（IG@samkoling）

李施嬅有份擔演《新聞女王》。

近日佘詩曼、李施嬅以及高海寧這三位女神就與內地擁有近2300萬粉絲的女網紅一起合作拍片，阿佘再次Man姐上身，到名店買包包，與飾演銷冠的內地網紅大鬥口才曬演技，還買包包送給高海寧與李施華。她們上演了戲中戲，之後又介紹了社交平台上的最新的AI合照功能。四位靚女把她們的自拍照透過這個功能，變出了一張中式賀年大合照。不過在AI的合成效果之下，四人的容貌都明顯變了樣，阿佘更可以說是變得面目全非，令網民看得驚呆了，隨即惹起熱議。有網民留言表示：「好險，差點就認出來誰是誰了。」

新聞女王三大女神與千萬網紅合作拍片。(抖音)

M姐與千萬網紅合作拍片。(抖音)

M姐與千萬網紅合作拍片。(抖音)

M姐與千萬網紅合作拍片。(抖音)

M姐與千萬網紅合作拍片。(抖音)

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三大女神早前與另一網紅拍片：