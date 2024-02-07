美斯訪港｜16萬可以見面簽名兼影相？ 牽線人竟係超級網紅

美斯領軍的國際邁亞密（又譯：國際邁阿密）日前與香港隊進行表演賽，可惜大家苦等到完場都未見美斯落場，在後備席坐足全場令現場觀眾非常不滿，紛紛大叫「回水」。理解觀眾的心情，始終真金白銀畀錢入場，最主要當然是想睇美斯，最終莫講比賽，一句說話都聽唔到美斯講，又真係會嬲！

美斯到港本來人人興奮。 (資料圖片)

可惜佢坐足全場冇落場。（資料圖片/袁志浩攝）

不少現場觀眾叫回水。（袁志浩攝）

當然無可能喇。（袁志浩攝）

不過，原來有人真金白銀的確可以買到與美斯接觸的機會。最近小紅書平台瘋傳幾張相片，一位小朋友成功在酒店內跟美斯合照，美斯更為他簽名，羨慕死人！不少人在其小紅書帳號留言，而這位博主亦開心分享，他表示一切都係因為王濤的關係，更寫了16W一詞回答網友留言，即令網民起哄，原來要同美斯合照需要16萬，認真誇張！令網友更好奇的是王濤這個男人究竟何方神聖，可以同美斯有那麼深厚感情？

同美斯合照。（小紅書相片）

仲有簽名。（小紅書相片）

美斯好nice。（小紅書相片）

該帖文的樓主指出，今次的機會是由一位叫王濤的人牽線，如果有留意開內地的體育新聞，就會知道王濤是抖音一名超級體育網紅，經常可以接觸到不同的球星，更試過與美斯做獨家訪問，非常猛料！

王濤其抖音置頂的一條帖文，是美斯用國語說出：「哈囉，王濤！」証明二人交情幾深，可以令美斯好像上次綜藝節目一樣放鬆。

雖然王濤的抖音，可見他與美斯感情看似非淺，不過小紅書博主是否因為王濤拉線而合照成功？就不得而知，而王濤在其抖音帳號亦沒有回應此事，而相關帖文之後亦消失。

連球王美斯都同佢有傾有講。（片段截圖）

樓主指找王濤就可以。（小紅書截圖）

小紅書博主開心分享，更被網友問如何得到美斯合照及簽名，博主寫上16W

王濤可以同美斯做獨家專訪問，仲要攞場的金球獎放地下做配襯，認真巴閉。（片段截圖）

尼馬都同佢講生日快樂。（片段截圖）