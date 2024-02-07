鍾麗緹14歲孻女近照登熱搜　顏值超越媽咪獲讚勢必成為新一代女神

現年53歲的鍾麗緹 (Christy) 是90年代的性感女神，她當年演出過不少經典電影，包括《97家有喜事》、《九品之麻官》、《至尊三十六計之偷天換日》以及《破壞之王》等港產片，均令人印象深刻。雖然鍾麗緹早年已淡出港影壇，但她近年卻十分活躍於社交網，不時會分享她的日常生活點滴，同大家更新她的近況。

鍾麗緹keep得相當好。（微博@鍾麗緹Christy）

鍾麗緹（微博@鍾麗緹Christy）

回春十年！（小紅書/@鍾麗緹）

鍾麗緹 keep得好好。(小紅書)

鍾麗緹不負性感女神之名。（IG@christychung919）

鍾麗緹與兩任前夫育有三個囡囡，分別是25歲的大女張敏鈞（Yasmine）、15歲的二女張思捷（Jaden）以及14歲的細女張凱琳（Cayla），三名女兒都遺傳了媽咪的優良基因，生得甜美標緻。昨晚鍾麗緹趁孻女張凱琳14歲生日，分享了囡囡成長片段以及最新近照，並留言寫道：「我親愛的寶貝 @Cayla張凱琳 時間真的太快了，你已經長的比媽媽還要高！好希望你可以慢點長大～媽媽祝你生日快樂🎂 天天開心，身體健康，勇敢追逐自己的夢想，媽媽會永遠支持你，愛你😘🎉🎈🎁」

鍾麗緹出post賀孻女14歲生日快樂。(微博圖片)

相中可見張凱琳的樣貌完美遺傳了她媽媽的優良基因，一眾網民都留言大讚她真是從小靚到大，暴風式長大的她更是愈來愈靚，甚至指她的顏值經已超越媽咪，散發出濃濃少女味以及高級時尚感，隨時可以原地出道，勢必成為新一代女神。「#鐘麗緹女兒考拉14歲近照#」更一度登上微博熱搜榜第二位，掀起網民熱議。

鍾麗緹孻女張凱琳 (微博圖片)

鍾麗緹孻女張凱琳 (微博圖片)

鍾麗緹與孻女張凱琳 (微博圖片)

鍾麗緹與孻女張凱琳 (微博圖片)

鍾麗緹與孻女張凱琳 (微博圖片)

鍾麗緹孻女張凱琳 (微博圖片)

鍾麗緹與孻女張凱琳 (微博圖片)

鍾麗緹孻女張凱琳14歲近照，愈大愈靚 (微博圖片)