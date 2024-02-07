劉愷威單拖接女兒放學前妻楊冪無影　9歲小糯米標緻靚樣似足媽咪

劉愷威與內地頂流女星楊冪2013年在內地領證結婚，2014再於香港註冊，結婚5年多卻屢傳婚變，兩人於2018年冬至當日，終於透過工作室於微博發聲明宣布離婚，女兒劉苡馨 (暱稱小糯米) 則由兩人共同撫養。兩人離婚後各自忙於工作，女兒小糯米就交由香港的爺爺嫲嫲照顧，而專注在內地發展演藝事業的楊冪多年來都被指疏於照顧女兒。

劉愷威與內地頂流女星楊冪此情不再。(微博圖片)

日前讀者就偶遇劉愷威在不用開工的日子，做廿四孝爸爸親自去接女兒小糯米放學。從讀書所拍到的照片中可見，小糯米穿白色體育服加灰黑色外套，快將10歲的小糯米長得清麗脫俗，完美遺傳了爸媽的優良基因，而且更是愈大愈靚女，白晢的膚色，標緻的五官輪廓，更是和媽媽楊冪十足餅印一樣，就連身材亦似足媽媽般高佻纖瘦。同行還有小糯米的嫲嫲，即劉愷威的媽媽，還有一名家傭姐姐，三人一起接小糯米放學返家。

劉愷威與媽媽以及家傭姐姐一起接女兒小糯米放學。(讀者提供)

據悉，劉愷威當日在校門外等待女兒小糯米期間，特地去了買飲品給女兒，他見到女兒後即遞上飲品，小糯米開心地接過爸爸手中的飲品並立刻飲用。劉愷威邊行邊搭住女兒膊頭，盡顯慈父本色。身為小糯米爺爺的劉丹昨日於劇集宣傳活動上接受訪問時，被問到孫女小糯米已長大成少女，他便笑指孫女開始對衣着有要求：「每朝返學都要揀衫、襯鞋，我話返學都係着校服，使乜揀呢？如果要出街就有排揀喇！佢頭箍都有十幾個，哈哈！」「#9歲小糯米近照#」更登上了微博熱搜榜第一位，惹來網民熱議。