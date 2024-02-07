甄珍帶兒子章立衡現身飯局露笑顏　去年與劉家昌為爭產風波掀罵戰

現年75歲的甄珍與前夫劉家昌在2018年爆出爭產風波，兩人更對簿公堂，去年10月劉家昌在微博罕見發文，砲轟甄珍與兒子章立衡（前名：劉子千）無情奪產，狠斥「這對母子貪得無厭異想天開」，又大爆甄珍陪兒子到北京宣傳時幫兒子召妓，更大鬧兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」。其後甄珍以千字長文痛斥前夫顛倒黑白是非，大爆當年因劉家昌爛賭而離婚，又指劉家昌曾威脅斷掉兒子的音樂路、痛罵兒子畜生等，雙方在網上爆發罵戰，引發外界譁然！沉寂一時的甄珍，日前與兒子章立衡一起現身聚會，是自去年罵戰風波後首度露面。

甄珍與前夫劉家昌在2018年爆出爭產風波，兩人更對簿公堂。（視覺中國）

去年10月劉家昌在微博罕見發文砲轟甄珍與兒子章立衡（前名：劉子千）。（微博@劉家昌）

劉家昌大爆爭產內幕，痛斥前妻甄珍和兒子章立衡。（視覺中國）

83歲劉家昌獨自入院開刀心酸爆甄珍爭產內幕 怒轟兒子不忠不孝

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資深傳媒人汪曼玲日前曬出一系列聚會照，並寫道：「大夥兒吃團年飯，多謝Alan，豐富晚餐外，踏入龍年每人都收到第一封大利是做壓歲錢，還有一底羅漢果馬蹄糕，祝大家在甲辰年，開開心心，幸福滿滿。」相中所見，胡楓、羅蘭、盧海鵬、林建明、黃允財、黃淑儀、顧紀筠夫婦、姜大衛與太太李琳琳、甄楚倩等都有出席，而甄珍與兒子章立衡亦有現身，當中甄珍對着鏡頭展露笑容，精神奕奕，而章立衡就坐在媽媽身邊，相信他們都未有受劉家昌的指控而影響心情。

團年飯。（Facebook@汪曼玲）

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甄珍與兒子章立衡亦有現身。（Facebook@汪曼玲）