51歲50億駙馬生圖不輸一線小生　離巢無綫仍人氣勁內地花市惹哄動

現年51歲的吳家樂效力無綫多年，一直活躍於幕前演出，直至去年11月21日他竟突然在IG宣布離巢，與無綫結束30年賓主關係，震驚一眾網民。他還分享了一些他昔日的演出片段，回顧以往在tvb的美好時光，不過就並未交代離巢原因。吳家樂曾於2018年5月在Facebook上發出感言：「冇價值，俾人當透明真好冇癮。」但他就沒有說明到底發生了什麼事，令網民揣測他是否拍劇時候被人欺負，其後他亦已作出了回應。

吳家樂 (資料圖片)

吳家樂演過不少經典角色。(ig圖片)

家樂在凌晨時段突然有感而發。（網上圖片）

仲有一段。（網上圖片）

家樂再出post澄清。（網上圖片）

吳家樂離巢後，至今仍未公布最新的工作動向，不過相信有機會他都會嘗試，尤其是內地龐大的市場。他月前就正式進駐了小紅書，似是為北上發展鋪路。臨近農曆新年，日前吳家樂就與另一藝人李雨陽到了內地行花市，現場很多人都認得出吳家樂，紛紛上前要求合照，更引來逾百群眾團觀，場面哄動，看來他在內地也相當有人氣。有網民就把合照放到社交網上分享，原相機下的吳家樂真是愈老愈有型，一向凍齡的他依舊靚仔，狀態絕佳，完全看不出他的真實年紀。

網民分享她與吳家樂合照。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂現身內地花市大受歡迎。(小紅書)

吳家樂的太太是其士集團已故主席周亦卿女兒周蕙蕙，吳家樂與周蕙蕙在2005年秘密相戀，翌年1月排期註冊才令戀情曝光。兩人於2016年3月結婚，婚後育有一女兩子，其中兩名囝囝是雙胞胎，一家五口生活幸福愉快。有傳吳家樂外父身家高達46億元，因此吳家樂有50億駙馬之稱。

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